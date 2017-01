Record de goluri la Trofeul “Telegraf”

12:06:33 / 27 Ianuarie 2015

ce aveti fratilor cu noi? nu am jignit pe nimeni,nu am certat nici un arbitru, nici un adversar,i-am felicitat pe toti dupa ce ne-au batut!in afara de unul care scrie pe aici,nici comentarii nu am facut. va respectam pe toti,spectatori,adversari, arbitrii,organizatori.nu iesim din grupa... si ce?