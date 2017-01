Record de invincibilitate stabilit de Petr Cech

Portarul ceh al echipei Arsenal Londra, Petr Cech, a devenit, luni, jucătorul cu cele mai multe meciuri fără gol primit din istoria Premier League. Cech a ajuns la 170 de meciuri fără gol primit, devansându-l pe fostul internaţional englez David James, care are 169 de partide fără gol primit. Internaţionalul ceh a stabilit acest record în partida câştigată luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei Bournemouth. Cech, în vârstă de 33 de ani, a ajuns în Premier League în 2004, fiind transferat de Chelsea Londra de la Rennes. După 11 sezoane la Chelsea, s-a transferat la începutul acestui sezon la Arsenal Londra.

Primele zece locuri în această ierarhie sunt ocupate de următorii portari: 1. Petr Cech - 170 de meciuri fără gol primit, 2. David James - 169, 3. Mark Schwarzer - 152, 4. David Seaman - 142, 5. Nigel Martyn - 138, 6. Pepe Reina - 134, 7. Edwin van der Sar - 134, 8. Brad Friedel - 132, 9. Tim Howard - 130, 10. Peter Schmeichel - 129.

ARSENAL, ÎN FOTOLIUL DE LIDER

După victoria cu Bournemouth, Arsenal Londra a trecut pe primul loc al clasamentului din Premier League, cel puţin până la finalul meciului pe care fostul lider, Leicester, îl va disputa, marţi, cu Manchester City. „Tunarii” au 39 de puncte, Leicester are 38 de puncte, iar pe locurile 3-4 sunt, cu 35 de puncte, Tottenham şi Manchester City, ultima formaţie având un meci mai puţin. În derby-ul etapei, Manchester United şi Chelsea au remizat, scor 0-0, pe „Old Trafford”. „Eu nu am niciun motiv să plec. Poate că presa vrea să renunț, dar eu nici nu mă gândesc să fac asta. Eu văd și simt că jucătorii luptă pentru mine. Am jucat bine, dar am avut ghinion. Dacă aveam puțin noroc, era alt rezultat”, a spus antrenorul gazdelor, Louis Van Gaal, care este amenințat cu demiterea după o serie de rezultate slabe. Într-o altă partidă, mijlocaşul elveţian Xherdan Shaqiri, posibil adversar al tricolorilor în partida din Grupa A de la EURO 2016, a marcat două goluri în victoria pe care echipa sa, Stoke City, a obținut-o, în deplasare, cu Everton, 4-3. Jucătorul în vârstă de 24 de ani, care a adunat 51 de selecții pentru reprezentativa helvetă, marcând de 17 ori, a înscris primele sale goluri pentru Stoke, echipă la care s-a transferat în vară de la Inter Milano, pentru suma de 17 milioane de euro, un record în istoria clubului englez.

Citește și:

Van Gaal, pe picior de plecare de la Manchester United

Guardiola va fi, la Manchester City, cel mai bine plătit antrenor din lume

Jose Mourinho, contactat de oficialii lui Real Madrid

Guus Hiddink este noul antrenor al echipei Chelsea