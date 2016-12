Record de nominalizări la Daytime Emmy Awards pentru ”General Hospital”

Serialul de televiziune ”General Hospital” a primit cele mai multe nominalizări - 28 - la premiile Daytime Emmy care vor fi decernate într-o gală ce va avea loc pe 26 aprilie. Nominalizările pentru cea de-a 42-a gală Daytime Emmy Awards au fost anunţate marţi, în direct, în emisiunea „The Talk“, difuzată de postul de televiziune american CBS. Această emisiune a primit şapte nominalizări, inclusiv la categoriile cel mai bun talk-show de divertisment şi cel mai bun prezentator al unui talk-show de divertisment. CBS conduce în topul posturilor TV care au primit cele mai multe nominalizări, iar producţiile sale vor concura la 62 de categorii.

Serialul ”General Hospital”, produs şi difuzat de ABC, a primit cele mai multe nominalizări, iar patru dintre actorii din distribuţia show-ului TV vor concura la categoriile de interpretare. Întrucât aceste premii sunt acordate producţiilor care sunt difuzate în timpul zilei, telenovelele au o prezenţă consistentă în rândul serialelor nominalizate. Astfel, ”Tânăr şi Neliniştit / The Young and the Restless” a primit 25 de nominalizări, ”Dragoste şi putere / The Bold and the Beautiful” a primit 19 nominalizări, iar ”Zile din viaţa noastră / Days of our Lives” a primit 16 nominalizări. Actriţa Betty White va fi recompensată cu un premiu pentru întreaga carieră.

Premiile Emmy sunt considerate echivalentul Oscarurilor acordate în domeniul cinematografiei şi al premiilor Grammy acordate în domeniul muzicii.