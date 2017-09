Record de participare la Aqua Challenge 2017

Sâmbătă, pe plaja Zoom Beach din Constanța, s-a desfășurat Aqua Challenge, cel mai important maraton de înot în ape deschise din România, competiție organizată de fostul înotător constănțean Răzvan Florea și de clubul său, Atena Sport Club Constanța, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța. Faptul că organizatorii au decis să modifice ora de start, de la 9.00 la 16.00, s-a dovedit de bun augur, condițiile meteo fiind ideale sâmbătă după-amiază, fără ploaie, fără vânt și fără valuri prea mari!

Singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc a apreciat ca optimă ediția a șaptea a acestei competiții de masă, care se adresează atât înotătorilor amatori, cât și celor de performanță (clasa elite). „Mă bucur că am reușit să depășim pragul a 300 de înscrieri. Aveam 270 de locuri în proiect, dar am decis să suplimentăm acest număr, ca să putem primi pe toată lumea. Mulțumesc celor de la Salvamar pentru sprijinul pe care ni-l acordă, ca să nu existe niciun fel de incident nedorit. Am propus federației române să organizăm aici, la Constanța, un Campionat Național de înot în ape deschise și acum așteptăm un răspuns”, a declarat Răzvan Florea.

Dacă Răzvan nu a putut să înoate sâmbătă, din cauza unei ușoare accidentări, la Aqua Challenge 2017 au luat parte doi membri ai familiei sale: fiul cel mare, Tudor-Andrei, a participat la cursa copiilor, iar soția Oana s-a numărat printre cei care au înotat 500 de metri!

Noutatea din acest an a fost introducerea probei de 200 de metri, rezervată copiilor cu vârsta între 7 și 10 ani, cursă la care au participat 48 de concurenți. Prima a sosit Alexandra Butnaru (10 ani), care este legitimată la Winner Pitești, urmată de doi constănțeni, Darius Teișanu și Rareș Badea.

Și proba super scurtă (500 m, 129 de concurenți) i-a revenit unui sportiv legitimat, Eugen Susanu (14 ani), un multiplu campion național care activează la Atena Sport Club și este antrenat de Răzvan Florea! La această probă au participat și cei mai vârstnici concurenți de anul acesta, Stela și Mircea Lupeș, doi soți care au trecut de 70 de ani...

În proba scurtă (1.500 m, 67 de concurenți), primul s-a clasat Vaselios Kokkinakis (14 ani, CSȘ 1 București), urmat de constănțeanul Sebastian Tulea (Atena Sport Club). Un alt constănțean, Mihai Popescu (Palatul Copiilor Constanța), a ocupat locul 4.

La proba lungă (5.000 m) au luat startul 38 de concurenți și cel mai rapid a fost Bogdan-Mihai Petre (20 de ani), un ploieștean legitimat la CSU Pitești.