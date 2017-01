Record de participare la Triathlon Challenge Mamaia 2013

Cel mai mare concurs de triathlon din Europa de Est, Triathlon Challenge Mamaia, programat mâine, în staţiunea Mamaia, va stabili un nou record de participare. La startul celei de-a cincea ediţii a întrecerii şi-au anunţat prezenţa peste 800 de iubitori ai mişcării. Aproape jumătate dintre ei se vor afla la prima participare, ceea ce demonstrează că unul dintre obiectivele concursului, promovarea triathlonului, a fost atins. Organizatorii, Smart Atletic şi partenerii săi, au dezvăluit ieri, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Maritimo Shopping Center, câteva dintre surprize. Astfel, medaliile au un design spectaculos, fiind făcute special pentru concursurile de triathlon, iar valoarea premiilor se va ridica la peste 10.000 de dolari, cea mai mare din istoria competiţiei.

„Vreau în primul rând să mulţumim Primăriei Municipiului Constanţa şi Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, care ne-au sprijinit de fiecare dată cu tot ceea ce au putut, dar şi Elenei Frîncu, care a fost alături de noi încă de la început. În urmă cu cinci ani am început o călătorie incredibilă şi toată lumea zicea că suntem nebuni, dar am dovedit că organizarea triathlonului de la Mamaia a fost o iniţiativă bună. Am crescut de la 100 de participanţi la peste 800, dar am ridicat şi nivelul organizatoric. În plus, triathlonul a crescut ca popularitate în România şi am reuşit să înfiinţăm o federaţie”, a spus preşedintele CS Smart Atletic, Vlad Stoica. „Am pornit totul ca o joacă şi am ajuns în cinci ani la un nivel foarte ridicat. La actuala ediţie, care se va desfăşura într-un nou format, şi-au confirmat participarea peste 800 de iubitori ai mişcării”, a adăugat Mihai Orzan, consilier DJST. „S-a dovedit că parteneriatul încheiat în urmă cu cinci ani dăinuieşte şi vreau să le mulţumesc colegilor pentru că, susţinuţi de Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa, au continuat acest gen de proiecte”, a completat Elena Frîncu, fostul director al DJST Constanţa, care a primit o medalie aniversară din partea organizatorilor, ca semn de recunoştinţă pentru implicarea în dezvoltarea Triathlon Challenge Mamaia. „Startul se va da din parcarea de la Kaiak, peste drum de hotelul Rex, iar proba de înot se va desfăşura în apele lacului Siutghiol. Va urma proba de ciclism, care va avea loc pe bulevardul Mamaia, spre Aqua Magic, iar concursul se va încheia cu proba de alergare, programată tot pe bulevardul Mamaia, dar cu sensul spre Năvodari. Printre participanţi vom avea şi o echipă specială, care va face proba de ciclism în tandem cu un sportiv nevăzător, Florin Georgescu, alături de colegul său, Alex Răcănel. Dintre participanţi nu putea să lipsească Răzvan Florea, singurul medaliat olimpic al înotului masculin românesc, cel care ne-a fost partener încă de la prima ediţie”, a anunţat Bogdan Antohe, unul dintre organizatori.