Record de senzaţie la 100 m

Jamaicanul Usain Bolt a cîştigat medalia de aur în proba de 100 m, cu un record mondial, 9,69, sîmbătă, în cadrul concursului de atletism de la Jocurile Olimpice de la Beijing. Bolt, care a fost urmat de Richard Thompson din Trinidad Tobago (9,89) şi americanul Walter Dix (9,91), a făcut o cursă de senzaţie, pe ultimii metri încetinind vizibil pentru a saluta spectatorii. Noul deţinător al recordului mondial a declarat că nu i-a păsat de timpul din finala de la Jocurile Olimpice, deoarece se gîndea doar la victorie. “Nu mi-a păsat de timp. Tot ce voiam a fost să cîştig. Sînt foarte mulţumit. Cînd am văzut că sînt în frunte la 50 de metri, eram mulţumit şi am început să celebrez victoria. Îmi spuneam că voi cîştiga”, a afirmat Bolt. La puţin timp după cursă, medicul lui Bolt a dezminţit orice zvon privind un eventual caz de dopaj. “Le spun celor care au îndoieli să vină în Jamaica ca să vadă programul nostru, să vadă controalele noastre şi cum procedăm. Nu avem nimic de ascuns. Este o tradiţie. Nu l-am transformat pe Bolt, l-am ajutat să progreseze, mai ales la nivel biomecanic” a spus Herb Elliott. Bolt, care va împlini 22 de ani joia viitoare, a devenit primul jamaican cîştigător al titlului olimpic în proba de 100 m. Trei foşti deţinători ai recordului mondial în această probă au fost depistaţi pozitiv în ultimii 20 de ani: canadianul de origine jamaicană Ben Johnson şi americanii Tim Montgomery şi Justin Gatlin. În schimb, jamaicanul Asafa Powell, ocupantul locului cinci şi unul dintre favoriţi, l-a lăudat pe Bolt: “Nu am putut accelera. Sînt dezamăgit. Usain Bolt a fost imbatabil. Este spectaculos. Este cel mai mare sprinter din toate timpurile”, a declarat Powell. De remarcat că americanul Tyson Gay, campion mondial en titre în proba de 100 m, a fost eliminat în semifinale.

Medalii pentru ex-sovietici

În weekend s-au desfăşurat mai multe finale în concursul olimpic de atletism. Astfel, sportivul sloven Primoz Kozmus a cîştigat, duminică, medalia de aur la aruncarea ciocanului, fiind urmat de doi sportivi din Belarus, Vadim Devyatovskiy şi Ivan Tihon. Campionul olimpic en titre, japonezul Koji Murifoshi, a terminat pe locul cinci. În proba de heptatlon s-a impus ucraineanca Natalia Dobrtinska, care le-a devansat pe compatrioata sa Lyudmilla Blonska şi americanca Hyleas Fountain. La aruncarea greutăţii, titlul olimpic a revenit sportivei neo-zeelandeze Valerie Vili le-a depăşit pe sportivele din Belarus, Natalia Mihnevici şi Nadzeya Ostapciuk. Atletul rus Valeri Borşin a cîştigat, sîmbătă, titlul olimpic în proba de 20 km marş, devansîndu-i pe ecuadorianul Jefferson Perez şi pe australianul Jared Tallent.