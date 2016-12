Record de turişti în Portul Constanţa

2013 a fost un an în care a explodat numărul de turişti veniţi la Constanţa pe pasagerele care au acostat în Port. La finalul sezonului de croaziere, conducerea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” (CNAPM) SA Constanţa a tras linie. Cifrele arată că s-a înregistrat un număr-record de turişti veniţi pe calea apelor. „Sezonul de croaziere din acest an în Portul Constanţa a înregistrat rezultate remarcabile, faţă de anii trecuţi crescând substanţial atât numărul de nave care au făcut escale la terminalul specializat, cât şi numărul de turişti sosiţi la bordul acestora. În acest an, la terminalul de croaziere al Portului au sosit 69 de nave de pasageri, faţă de 52 venite anul trecut. Numărul turiştilor sosiţi la bordul navelor a fost de 54.616, înregistrându-se o creştere de peste 60% faţă de 2012”, a declarat directorul general al companiei, Valeriu Nicolae Ionescu.

OPT SOSIRI ÎN 2014 Începând din acest sezon, în premieră, Constanţa a devenit port de îmbarcare pentru turiştii români şi străini. Prima croazieră maritimă cu plecare din Portul Constanţa a fost în 27 septembrie, fiind îmbarcaţi 80 de turişti români pe nava de lux „MSC Musica”, aparţinând companiei MSC Cruises. Şi în 2014 vor fi disponibile croaziere cu îmbarcare din Constanţa pe navele „MSC Sinfonia” şi „MSC Orchestra”. Ele sunt programate să sosească de opt ori în Portul Constanţa, itinerariul de vacanţă al acestora cuprinzând porturi din Grecia, Turcia şi Italia. Pentru anul viitor, deja sunt anunţate 71 de sosiri ale navelor de croazieră.

În perioada 24 - 27 mai 2014, Portul Constanţa va fi co-organizator al unui eveniment inedit - SCF Black Sea Tall Ships Regatta. Cu această ocazie, în Port vor sosi peste 25 de veliere de diferite dimensiuni, care vor putea fi vizitate de public, iar oraşul va fi gazda unei parade a echipajelor. Tot la Constanţa va fi organizată ceremonia de decernare a premiilor la toate categoriile de concurs ale SCF Black Sea Tall Ships Regatta.