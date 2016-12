Record de turişti pe litoral!

Operatorii din turism apreciază că weekend-ul ce tocmai s-a încheiat a fost cel mai aglomerat de la începutul sezonului estival, înregistrându-se între 185.000 şi 190.000 de oaspeţi veniţi să facă plajă şi să se distreze la malul mării. Numărul a crescut cu aproximativ 20.000 de turişti faţă de weekend-ul trecut. Ca de obicei, Mamaia reprezintă atracţia principală pentru cei care vin la mare, cu aproximativ 30.000 de turişti, cu 5.000 mai mulţi decât în ultimul weekend din iulie. Pe locurile următoare se clasează staţiunile din sudul litoralului. De altfel, şi drumurile spre staţiunile din sud au fost supraaglomerate de maşini pline de turişti veniţi să petreacă câteva zile la malul mării. Vestea bună este că autorităţile au decis ca în zilele de vineri, sâmbătă, duminică (în intervalul 6.00 - 24.00) şi luni (între 6.00 şi 14.00) barierele de la staţia de taxare de pe Autostrada Soarelui, de la Feteşti, să rămână ridicate, fără să se mai perceapă taxe, astfel încât traficul să se fluidizeze. Preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, a declarat că august este întotdeauna vârf de sezon, dar un rol important îl are şi vremea care, în iulie, nu a fost prea darnică. „În iulie am avut weekend-uri în care a plouat şi din cauza asta s-a înregistrat un număr mai mic de turişti. Însă august este perioada concediilor pentru străini, dar şi pentru românii care muncesc peste hotare şi ne aşteptăm la creşterea numărului de turişti. Îi aşteptăm să vină să-şi petreacă zilele de vacanţă pe litoralul românesc”, a declarat Bucovală. Deşi numărul turiştilor care vin la mare e în continuă creştere, Bucovală spune că turismul românesc încă are multe neajunsuri. Unul este legat de infrastructura ţării, care lasă mult de dorit şi împiedică dezvoltarea turismului. „Noi nu avem o autostradă care să lege Moldova de litoral! Dacă ar exista, cetăţenii ar face cinci-şase ore până la mare. Şi la Oradea românii preferă să treacă graniţa în Ungaria pentru a face cumpărături şi a-şi petrece vacanţele”, a declarat, nemulţumit, Bucovală.

DOUĂ MILIOANE DE TURIŞTI PE LITORAL, UN VIS?! Preşedintele asociaţiei îşi aminteşte perioada comunistă, când nici mai mult, nici mai puţin de două milioane de turişti veneau pe litoralul românesc. Ei pur şi simplu se cazau pe iarbă, pentru că nu mai găseau locuri libere în unităţile hoteliere, pensiuni sau campinguri. Şi-ar dori ca acele vremuri să se repete şi în prezent, însă spune că, pentru ca acest lucru să se întâmple, e nevoie de mai multă implicare din partea tuturor, fie Guvern, fie Ministerul Turismului, fie autorităţi locale. În plus, pentru dezvoltarea turismului, propune ca elevii să înceapă şcoala la 1 octombrie, iar septembrie să fie lună de vacanţă, având în vedere că ţara noastră nu mai are patru anotimpuri, ci doar două.