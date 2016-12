Record de vânzări de arme

Vânzările de arme americane au atins un record în acest an ajungând la peste 50 de miliarde de dolari, după contracte majore cu Arabia Saudită şi Japonia. Andrew Shapiro, secretar de stat adjunct pentru afaceri politice şi militare, a menţionat şi dorinţa de a încheia contracte de vânzări suplimentare cu India, care are în vedere o achiziţie de 22 de elicoptere Apache pentru 1,4 miliarde de dolari. Această cifră reprezintă o creştere cu 70% faţă de vânzările de la stat la stat în 2011, care a fost deja un an record, cu vânzări în valoare totală de 30 de miliarde de dolari. Contractul de 29,4 miliarde cu Arabia Saudită pentru vânzarea a 84 de avioane de vânătoare Boeing F-15SA şi îmbunătăţirea flotei sale existente de 70 F-15 cu versiuni mai puternice a fost în mod evident foarte semnificativ. Dar această cifră include şi vânzarea de aparate F-35 Japoniei, evaluată la aproape zece miliarde. Refuzând orice prognoză pentru 2013, oficialul american a indicat totuşi că SUA încearcă să-şi consolideze prezenţa pe pieţe cruciale, mai ales India.