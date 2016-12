Record de vânzări şi vizitatori la Pavilionul Expoziţional

Sâmbătă şi duminică sunt ultimele două zile în care constănţenii mai pot beneficia de preţurile reduse la produsele expuse la târgul de toamnă organizat la Pavilionul Expoziţional de către Consiliul Judeţean şi Primăria Constanţa. În cele două săptămâni, numărul vizitatorilor a depăşit atât aşteptările producătorilor cât şi ale organizatorilor. „Este a cincea ediţie a acestui târg. Am participat la toate până acum, dar anul acesta a fost cu mult peste aşteptări. După prima săptămână de târg am fost obligaţi să mai aducem marfă, pentru că terminasem ceea ce ne propusesem pentru întreaga perioadă. Preţurile au fost pentru toate categoriile de cumpărători”, a declarat administratorul de la Crama Tohani, Liliana Ionescu. Potrivit organizatorilor, numărul celor care au vizitat târgul a depăşit 5.000 pe zi. Cu alte cuvinte, organizarea târgului de toamnă de la Pavilionul Expoziţional a fost răsplătită prin numărul mare de vizitatori şi cumpărători. „Cred că exemplul de la Constanţa trebuie urmat şi de alte autorităţi locale din ţară. Am venit tocmai de la Mogoşoaia pentru a vinde flori. Dacă la început nu speram decât să bifez o simplă participare la un târg, după numai câteva zile am realizat că ideea de a veni la Constanţa a fost excelentă, chiar dacă am redus preţurile, pentru că am vândut aici mai mult decât mă aşteptam. Cu siguranţă voi participa şi la alte târguri organizate la Constanţa pentru că văd că aici autorităţile locale chiar se implică şi sprijină producătorii”, a declarat Cristian Gheorghe din Mogoşoaia. Producătorii de legume prezenţi la târgul de toamnă de la Pavilionul Expoziţional spun că în cele două săptămâni au vând mai multe produse decât în ultimele luni în pieţele constănţene. Ei spun că preţurile reduse i-au atras pe constănţeni, şi au reuşit astfel să vândă marfa, pe care nu mai sperau că o pot vinde în pieţe. Şi producătorii de preparate din carne veniţi din diferitele zone ale ţării s-au declarat mulţumiţi atât de organizare, dar mai ales de faptul că au vândut cea mai mare parte din marfă. Cei care nu au apucat încă să facă o vizită la Pavilionul Expoziţional trebuie să ştie că duminică, 14 octombrie, este ultima zi în care îşi mai pot face aprovizionarea de iarnă.