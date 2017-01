Record de viteză la vînzarea biletelor pentru un concert

Biletele la concertul celebrei cîntăreţe şi actriţe americane Barbra Streisand, ce va avea loc pe 18 iulie, în Marea Britanie, primul în aceasă ţară după o pauză de 13 ani, s-au vîndut în 20 de minute, deşi au avut preţuri între 200 şi 1.000 de dolari. La cîteva minute după ce s-au epuizat, biletele au început să fie revîndute prin licitaţii online, la preţuri de peste 7.000 de dolari pentru două tichete.

Un al doilea concert la O2 Arena, fostul Millennium Dome din Londra, a fost adăugat pe agenda turneului european al vedetei, ce va include alte patru spectacole, în această vară. Barbra Streisand va fi acompaniată pe scenă de o orchestră formată din 58 de instrumentişti şi va cînta hituri precum ”The Way We Were” sau ”Don't Rain On My Parade. Procente importante din încasări vor fi donate către Barbra Streisand Foundation, fundaţia care sprijină acţiuni ce se ocupă de mediu, drepturile omului şi de tineri dezavantajaţi.

Spre finalul anului 2006, Barbra Streisand a susţinut 20 de concerte în 16 săli din SUA, ce au reuşit să adune, în total, 92,5 milioane de dolari. Turneul, al doilea major din cariera artistei, s-a clasat pe locul doi în topul celor mai profitabile turnee din 2006, după cel al trupei Rolling Stones. Preţul mediu al biletelor la concerte a fost de 275 de dolari, dar locurile s-au vîndut cu sume între 100 de dolari şi 750 de dolari.