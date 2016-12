Record în 2013, la Constanţa! 2.800 de dosare la un singur procuror!

20:31:35 / 11 Februarie 2014

marea epidemie

boala secolului se manifesta numai in Ro si se numeste [sic] DeNeAnita si care te loveste atunci cand pune DNA-ul mana pe tine si ca simptome as aminti :paralizie inopinanta [vezi becali} sinucidere[vezi nastase} crize cardiace [vezi x,y,z] in concluzie e o boala data dracului[hotului] deci fiti cinstiti =fiti sanatosi sau citeste invers