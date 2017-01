Record la producţia de cereale

Potrivit ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, producţia de cereale a României se apropie, în 2011, de 24 milioane de tone, cu peste opt milioane de tone mai mult decât anul trecut. De asemenea, ministrul e de părere că un an agricol atât de bun pentru producţia de grâu şi porumb nu s-a mai înregistrat de mult. \"Consider că de mult nu am mai avut un an aşa de bun, pentru că, de obicei, când a fost porumb bun, nu a fost grâu, iar anul acesta s-au suprapus condiţiile bune şi pentru cerealele de toamnă şi pentru cele de primăvară. Este foarte greu să întruneşti condiţiile pentru ca ambele culturi să fie la maximum\", a declarat Tabără. În privinţa culturilor afectate de secetă din această toamnă, Tabără nu se poate pronunţa cu privire la pierderile care vor fi semnalate.