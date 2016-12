Record mondial de încasări la o licitaţie Christie's

Tablouri de Juan Gris, Pablo Picasso şi René Magritte au fost aprig disputate, marţi seară, la Londra, la o licitaţie organizată de Christie's, la care au fost doborâte mai multe recorduri, inclusiv cel pentru suma totală obţinută într-o singură seară (212,7 milioane euro) de o casă de licitaţii.

Tabloul ”Nature morte à la nappe à carreaux”, realizat în 1915 de artistul cubist spaniol Juan Gris, estimat între 12 şi 18 milioane lire sterline, a fost vândut cu 34,8 milioane de lire sterline (41,8 milioane euro), stabilind un nou record mondial de preţ pentru o operă a acestui artist vândută la licitaţie. Alte trei recorduri au fost stabilite pentru opere realizate de Le Corbussier, Carlo Carra şi Dorothea Tanning. Pictura ”Femme au costume turc dans son fauteuil”, de Pablo Picasso, care a reprezentat-o pe pânză, în 1955, pe viitoarea sa soţie, Jacqueline Roque, sub forma unei femei dintr-un harem turcesc, a fost achiziţionată cu 16,88 milioane de lire sterline (20,29 milioane euro). În total, 65 dintre cele 76 de opere puse în vânzare şi-au găsit cumpărător, iar 35 dintre ele au fost vândute cu peste un milion de lire sterline. Printre celelalte opere prezente la această licitaţie istorică, ”Les chasseurs au bord de la nuit”, realizată în 1928 de René Magritte, s-a vândut cu 6,58 milioane de lire sterline (7,9 milioane euro), iar pictura ”Les cylindres colorés”, realizată în 1918 de Fernand Léger, a fost cumpărată cu 12,07 milioane de lire sterline (14,5 milioane euro), depăşind de două ori estimările organizatorilor. Bronzul ”Trois hommes qui marchent I”, creat în 1951 de artistul elveţian Alberto Giacometti, a fost achiziţionat cu 9,04 milioane de lire sterline (10,86 milioane euro), iar lucrarea ”Composition No. II with Blue and Yellow”, realizată în 1930 de Piet Mondrian, a fost vândută cu 12,4 milioane lire sterline (14,9 milioane euro).

La aceeaşi licitaţie, 85 de opere ale artistului spaniol Joan Miro ar fi trebuit să fie propuse la vânzare de către Guvernul portughez, cu scopul de a-şi acoperi golurile din vistieria statului. Totuşi, casa de licitaţii Christie's, influenţată de polemicile judiciare din Portugalia, a decis în ultimul moment să retragă din licitaţie aceste opere.