Record mondial la algebră

Elevii norvegieni au rezolvat aproape cinci milioane de ecuaţii de algebră într-un concurs desfăşurat timp de o săptămână, folosind o aplicaţie creată pentru popularizarea matematicii în rândul copiilor din această ţară, ale căror rezultate şcolare au început să scadă în statisticile internaţionale. Elevii norvegieni doreau să doboare precedentul record de 400.000 de ecuaţii, stabilit de elevii americani din Washington folosind aplicaţia Dragonbox. Acel record a căzut după doar trei ore, au precizat organizatorii evenimentului. ”A fost o experienţă uluitoare pentru noi”, a spus Jean Baptiste Huynh, cofondator al aplicaţiei Dragonbox, după această competiţie care s-a încheiat miercuri. ”Nimeni nu a făcut vreodată aşa ceva, la scala unei ţări întregi. Partea cea mai bună constă în faptul că acţiunea poate fi făcută la scară naţională. Sperăm să lansăm un eveniment similar în SUA şi în Brazilia, în decurs de un an. Iar apoi vrem să mergem la scară globală cu aceste evenimente”, a adăugat el. Elevii norvegieni au ocupat locul 30 în clasamentul PISA (Programme for International Student Assessment) din 2012 - o scădere considerabilă faţă de locul 21 ocupat cu trei ani înainte. Elevii americani au coborât pe locul 36 de pe locul 31. Aplicaţia Dragonbox doreşte să redefinească limbajul matematic pentru jocuri video şi să transforme procesul de învăţare într-o serie de jocuri create pentru elevii din şcoala generală şi liceu. Jean Baptiste Huynh, care a renunţat la o slujbă bine plătită, de manager al unui fond de investiţii, pentru a preda elevilor, intenţionează să lanseze un joc de geometrie, înainte de vara acestui an. Aplicaţia Dragonbox a fost descărcată de pe internet de peste 250.000 de ori. Elevii din statul american Minnesota vor fi următorii participanţi la un nou concurs de algebră şi speră să rezolve 250.000 de ecuaţii într-o săptămână.