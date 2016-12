Record mondial la citit, la Constanţa

Muzeal de Artă din Constanţa a găzduit, ieri, evenimentul „Read for the record” (Citiţi pentru record). Manifestarea vine în sprijinul campaniei internaţionale derulate de Jumpstart, în parteneriat cu FasTracKids, de promovare a educaţiei timpurii şi de prevenire a analfabetismului. „Campania are ca scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanţa educaţiei timpurii, educaţie esenţială pentru dezvoltarea ulterioară a copiilor”, a declarat managerul FasTracKids, Costin Sorici. Acţiunea de ieri a urmărit doborîrea recordului mondial de cel mai mare număr de copii care citesc aceeaşi poveste în aceeaşi zi. Anul trecut, în cadrul aceleaşi campanii organizate de Jumpstart, au participat 750.000 de copii. „Anul acesta este pentru prima dată cînd România se alătură acestui eveniment. Încercarea de doborîre a recordului are loc în două centre FasTracKids din ţară, respectiv la Constanţa şi la Cluj”, a precizat Costin Sorici. În judeţul Constanţa, au participat la manifestarea „Read for the record”, 900 de copii din mai multe grădiniţe. FasTracKids este considerat un program educaţional revoluţionar, pentru că renunţă la sistemul tradiţional ce presupune acumularea cunoştinţelor prin memorizare şi repetiţie, bazîndu-se în schimb pe educaţia de tip „enrichment” care stimulează copiii să gîndească creativ şi încurajează transferul şi punerea în practică a cunoştinţelor.