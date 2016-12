Record pe Twitter

Ultimele trei minute din meciul din finala Campionatului de Fotbal American, câştigat de echipa New York Giants, au stabilit un nou record pe reţeaua de socializare Twitter, înregistrând cel mai mare număr de postări pe secundă în timpul unei partide de sport. În timpul ultimelor 180 de secunde ale meciului, urmărit la nivel mondial de 120 de milioane de oameni, au fost postate în medie 10.000 de tweet-uri pe secundă. Recordul anterior era deţinut de către finala Cupei Mondiale la fotbal feminin, disputată între SUA şi Japonia, când au fost înregistrate 7.196 de postări pe secundă. Recordul absolut este deţinut, însă, de lansarea filmului japonez „Castles in the Sky”, în luna decembrie a anului trecut. La debutul filmului au fost postate pe site 25.088 de tweet-uri pe secundă.