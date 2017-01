Record trist pentru Cannavaro

Veteranul reprezentativei Italiei, Fabio Cannavaro, a ajuns, ieri, la cota 17 în privinţa meciurilor jucate la turneele finale ale Campionatelor Mondiale, egalând recordul legendarului portar Dino Zoff. Performanţa sa a fost însă umbrită de rezultatul înregistrat de campioana mondială en titre în disputa cu exotica Noua Zeelandă, scor 1-1, care pune sub semnul întrebării calificarea Italiei în optimi. Mai mult, Cannavaro a gafat nepermis la golul neo-zeelandezilor şi a fost umilit în câteva rânduri de anonimii atacanţi ai naţionalei din emisfera sudică. În vârstă de 37 de ani, fundaşul italian, care a fost prezent la patru turnee finale, 1998, 2002, 2006 şi 2010, şi are în palmares un titlu mondial, are totuşi şanse mari să mai bifeze o partidă la întrecerea din Africa de Sud, chiar dacă formaţia pregătită de Marcello Lippi nu va trece în optimi, urmând să fie titular şi în ultimul meci din Grupa F, cu Slovacia. Cannavaro deţine şi recordul selecţiilor în echipa naţională, bifând 136 de prezenţe, el marcând şi două goluri. După ce s-a despărţit în această vară de Juventus Torino, căpitanul reprezentativei Italiei a semnat un contract pe doi ani cu Al-Ahli Dubai.