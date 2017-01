Recordman de vârstă

Un japonez în vârstă de 111 ani, Sakari Momoi, a primit, marţi, titlul de cel mai bătrân bărbat din lume, potrivit presei locale, şi se alătură astfel compatrioatei sale Misao Okawa, cea mai în vârstă persoană din lume. Sakari Momoi, născut pe 5 februarie 1903, la Minamisoma, în prefectura Fukushima, a primit certificatul care atestă acest record, din mâinile unui reprezentant al Guinness Book of Records, la spitalul din Tokyo unde este internat. Vizibil în formă pentru vârsta sa, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea niponă, Momoi, îmbrăcat într-un costum negru, cu cravată argintie, a declarat cu o voce înceată, dar fermă că speră să mai trăiască doi ani. Potrivit autorităţilor din Saitama, o localitate din nordul capitalei nipone unde a trăit foarte mulţi ani, japonezul are încă o minte ascuţită, dar nu mai aude bine. Comunică cu cei din jur cu ajutorul scrisului şi apreciază partidele de sumo. Pasionat de lectură, are o bibliotecă cu circa 2.000 de volume.

Anterior, titlul de cel mai bătrân bărbat din lume a fost deţinut de Alexander Imich, un new-yorkez de origine poloneză, mai în vârstă cu o zi decât Momoi, care a murit în iunie. Totuşi, Momoi este surclasat de 59 de femei, dintr-un total de 73 de super-centenari din lume, potrivit Gerontology Research Group (GRG), care înregistrează actele de naştere ale persoanelor cu vârsta peste 110 ani. Cea mai în vârstă persoană din lume este japoneza Misao Okawa, născută pe 5 martie 1898. Speranţa de viaţă medie a bărbaţilor niponi a depăşit, anul trecut, pragul de 80 de ani, în timp ce femeile japoneze deţin recordul mondial în domeniu, cu 86,61 ani. Un sfert din populaţia Japoniei depăşeşte vârsta de 65 de ani, iar până în 2060, specialiştii se aşteaptă ca aceștia să ajungă la 40%. În septembrie 2013, în Japonia erau înregistraţi 55.000 de centenari.