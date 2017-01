Recordul anului: 200.000 de turişti s-au distrat pe litoral

România şi-a dat întâlnire la mare! Și în acest weekend, litoralul românesc a fost luat cu asalt, la propriu, de un număr-record de turiști care au venit din toată țara să se distreze și să se relaxeze la mare. Încă de sâmbătă dimineață, drumurile spre stațiuni au fost extrem de aglomerate, pe anumite porțiuni creându-se cozi de mașini care se întindeau pe mai mulți kilometri. Oficial, 200.000 de turiști au petrecut weekend-ul pe malul românesc al Mării Negre, așa că toate stațiunile au fost aglomerate, cei ajunși la mare găsind cu greu un loc pe plajă, la terase sau în parcări. Neoficial, agenţii din turism estimează că peste 300.000 de turişti s-au înghesuit în garsonierele, apartamentele şi pensiunile nedeclarate din judeţul Constanţa. Cu toate că, în acest an, Primăria Constanța a creat aproximativ 3.000 de noi locuri de parcare în Mamaia, acestea nu au fost suficiente pentru numărul uriaş de șoferi care au venit în vacanță cu autoturismul. Hotelurile au fost pline, așa că turiștii care nu au avut rezervări au apelat la pensiuni din afara stațiunii Mamaia sau chiar la cazarea în campinguri. ”Cele 30.000 de locuri de cazare disponibile în Mamaia au fost insuficiente, stațiunea a fost full, practic a dat pe dinafară de turiști. Au fost oameni peste tot, pe plajă, pe faleză, a fost un weekend de foc. Am primit cereri de cazare la hoteluri toată noaptea, însă nu am avut capacitatea de a-i caza pe toți”, a spus președintele Asociației Patronale Mamaia (APM), Nicolae Bucovală. În consecință, turiștii s-au îndreptat spre alte moduri de cazare, așa că și pensiunile și campingurile au fost pline. Administratorul unei pensiuni din Mamaia Nord, Cătălin Ciolacu, a declarat, încântat, că în weekend toate camerele au fost ocupate de turiști, ba chiar nu a putut onora o parte din cereri. ”În general, la sfârşitul celorlalte săptămâni a fost mai lejer, dar în acest weekend am avut toate camerele ocupate, a fost plin. Ar fi trebuit să mai avem camere ca să cazăm pe toată lumea”, a spus Ciolacu. Turiștii care au căutat o cameră de hotel chiar și două ore au spus că ar accepta orice formă de cazare, doar să ajungă pe plajă mai repede. ”Ne-am hotărât târziu să venim la mare, așa că nu am găsit camere libere la hotel. Acum încercăm să ne cazăm la una din pensiunile dinspre Năvodari. Am accepta să stăm oriunde, acum vrem doar să nu mai stăm în mașină”, a spus un turist din Brașov, venit cu prietenii la mare. Duminică dimineață, pe marginea drumului, numărul de particulari care invită turiștii să se cazeze la ei era mult mai mic decât de obicei, semn că apartamentele multora au fost ocupate de locuitori din alte orașe.

ÎN SUDUL LITORALULUI Nici sudul litoralului nu a fost ocolit de turiști, hotelurile fiind de asemenea ocupate aproape complet de oameni dornici de distracție, pentru prima oară în acest sezon. În Eforie Sud, plajele au fost de asemenea pline, amatorii de bronz găsindu-și cu greu un loc pentru a-și pune prosoapele. ”Am ajuns sâmbătă de dimineață și nu mă așteptam să găsim așa de multă lume pe aici. Am avut noroc că am găsit un loc liber pe plajă, dar cei care au ajuns în urma noastră vor căuta mult şi bine o porțiune liberă de nisip”, a afirmat o turistă de pe plaja din dreptul cazinoului din Eforie Sud. Președintele APM a explicat că numărul-record de turiști care au ajuns în weekend pe litoral se datorează tuturor evenimentelor care au fost organizate în stațiuni. ”Caravana carelor alegorice, Carnavalul organizat în Mamaia, gala Superkombat din Constanța, festivalul „Folk You“ din Vama Veche, toate aceste evenimente au atras numărul mare de turiști. Ne dorim ca stațiunile să fie la fel de aglomerate până în septembrie”, a declarat Bucovală.