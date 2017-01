Recordul constănțeanului Marian Popa, egalat de Keșeru

Recordurile pot fi doborâte sau egalate. După 21 de ani, în primul eșalon al fotbalului românesc, un jucător a reușit să înscrie de șase ori. Performerul se numește Claudiu Keșeru, atacantul Stelei marcând toate golurile campioanei en titre în confruntarea cu Pandurii Tg. Jiu, disputată vineri seară, în Ghencea, dar... fără spectatori în tribune. Keșeru a egalat astfel recordul stabilit de constănțeanul Marian Popa, fostul atacant al Farului care a marcat șase goluri în partida FC Farul Constanța - Oțelul Galați, disputată la 9 iunie 1993, la Constanța. Conform site-ului oficial al LPF, alți patru jucători au mai înscris câte șase goluri într-un meci - Arpad Thierjung (în 1937, în partida Chinezul Timișoara - CAO Oradea 7-3), Ioan Ciosescu (în 1955, Știința Timișoara - Dinamo București 8-0), Gheorghe Hagi (în 1986, Sportul Studențesc București - FC Olt 7-5) și Claudiu Vaișcovici (în 1988, Dinamo București - CSM Suceava 9-1).

Acum în vârstă de 47 de ani, Marian Popa nu și-a pierdut pofta de goluri, continuând să înscrie în întrecerile rezervate veteranilor, Trofeul Telegraf la fotbal în sală și Liga Old Boys Constanța. „Bucuria golului rămâne aceeași la orice vârstă. Pot spune că, atunci când marchezi de șase ori într-un meci, ai sentimentul că îți iese tot în ziua aceea. Orice procedeu tehnic pe care vrei să-l efectuezi iese perfect. Dar ca vârf de atac nu poți avea astfel de reușite dacă nu ești ajutat de un servant de marcă, așa cum a fost pentru mine Ciurea, precum și de o echipă foarte bună. În meciul cu Oțelul am revenit de la 0-1, iar dintre cele șase goluri înscrise de mine pentru Farul, unul a fost din penalty. Oțelul juca la ofsaid atunci și am mai ratat câteva ocazii de gol”, a declarat, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, Marian Popa.

Rezultate - vineri: Gaz Metan Mediaș - CS U. Craiova 1-0 (Figliomeni 34), Steaua Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu 6-0 (Keșeru 23, 26-pen., 34, 64, 82, 85); sâmbătă: Astra Giurgiu - CSMS Iași 2-1 (Takayuki Seto 16, Fatai 39 / L. Munteanu 64), Petrolul Ploiești - Rapid Bucureşti 0-0; duminică: ASA Tg. Mureș - Concordia Chiajna 2-0 (Bruno Martins 90, Amauri 90+2). Meciurile Oțelul Galați - FC Botoșani și Ceahlăul Piatra Neamț - Dinamo Bucureşti, disputate vineri seară, au luat sfârșit după închiderea ediției.

Programul meciurilor de azi - ora 18.30: U. Cluj - FC Brașov (Look TV), ora 21.00: FC Viitorul - CFR Cluj (Look Plus și Dolce Sport 1).

Clasament: 1. Steaua 12p (golaveraj: 13-2), 2. Petrolul 10p (10-2), 3. Astra 9p (9-2), 4. ASA 8p (7-2), 5. Gaz Metan 8p (5-1), 6. Dinamo 7p (8-3), 7. Rapid 5p (4-5), 8. CFR 4p (4-1), 9. U. Cluj 4p (4-3), 10-11. Concordia și FC Botoșani 3p (2-7), 12. Ceahlăul 3p (2-8), 13. FC Viitorul 2p (3-4), 14. Pandurii 2p (1-8), 15. CS U. Craiova 2p (4-7), 16. CSMS Iași 2p (2-7), 17. Oțelul 1p (2-7), 18. FC Brașov 1p (1-7).