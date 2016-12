Recorduri pentru Eminem

Rapper-ul american Eminem a devenit primul artist care a vândut peste un milion de înregistrări în format digital în SUA, cu albumul ”Recovery”. Recordul vine la doar o săptămână după ce albumul ”Hell: The Sequel” al duetului Bad Meets Evil, format din Eminem şi rapperul din Detroit Royce Da 5\'9 s-a situat pe primul loc în topuri. Este, de asemenea, pentru prima dată în cinci ani când un artist ajunge pe primul loc cu două albume consecutive, în decurs de numai un an. ”Suntem încântaţi să îl felicităm pe Eminem pentru succesul său istoric înregistrat cu ”Recovery”. De-a lungul timpului am făcut eforturi considerabile pentru a ţine fanii aproape. Eminem a realizat un album uimitor iar fanii au răspuns în număr record”, a declarat managerul rapper-ului, Paul Rosenberg.