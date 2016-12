Rectificare bugetară cu dedicaţie

Guvernul va adopta săptămâna viitoare proiectul Legii bugetului de stat pentru 2012, astfel încât acesta să fie deja înaintat pe 28 noiembrie Parlamentului în vederea dezbaterii. Declaraţia a fost făcută miercuri, de premierul Emil Boc, care a precizat că investiţiile şi locurile de muncă reprezintă prioritatea României şi a românilor, iar acestea vor fi prioritizate în proiectul de buget pe care Guvernul îl va adopta. Până la bugetul din 2012, Guvernul a aprobat miercuri a doua rectificare bugetară din acest an, Sănătatea, Transporturile, Dezvoltarea Regională şi Cultura fiind domeniile care au primit bani în plus. La polul opus, Ministerele Muncii, Agriculturii şi Educaţiei au avut diminuări de buget. Boc a spus că rectificarea bugetară are loc în contextul în care România înregistrează creştere economică pentru al patrulea trimestru consecutiv şi în condiţiile în care, în trimestrul trei, România a înregistrat o creştere economică de 4,5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, poziţionându-se pe locul patru între statele membre UE în ceea ce priveşte acest indicator. Conform rectificării bugetare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a primit 772 milioane de lei, din care 500 de milioane de lei pentru plata de arierate ale CNCF-CFR SA. Aproximativ 156 de milioane de lei sunt destinate continuării investiţiilor pentru proiectele derulate de CNADNR şi Metrorex. Ministerul Elenei Udrea a primit la rectificarea bugetară 430 de milioane de lei, în principal pentru plata arieratelor pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/ sau asfaltarea drumurilor de interes local, construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii. Şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a primit în plus 53 de milioane de lei, din care 47 de milioane de lei sunt destinate finalizării lucrărilor la Biblioteca Naţională. Revenind la bugetul de anul viitor, Guvernul estimează că veniturile bugetului de stat vor fi în valoare de 95,65 miliarde de lei, în creştere cu 13,5% faţă de cele estimate pentru anul în curs, de 84,26 miliarde de lei. Motivul pentru care vor fi încasări mai mari decât anul trecut, după cum au explicat oficialii guvernului, este că PIB va fi mai mare, de circa 575 de miliarde lei, faţă de 548 de miliarde de lei în acest an. Guvernul a fundamentat bugetul pe anul viitor pe o estimare de creştere economică de 1,8% din PIB, care poate fi ulterior revizuită în sus, până la 2,3% din PIB, în funcţie de condiţiile economice externe.