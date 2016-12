Rectificare bugetară, după restructurare

Potrivit unor sure guvernamentale, prima rectificare bugetară din acest an ar putea fi efectuată în a doua parte a lunii august, în intervalul 15 - 25, dată până la care toţi miniştrii trebuie să transmită la Ministerul Finanţelor date privind economiile rezultate din restructurare care să fie incluse în proiectul de rectificare. „Procesul de restructurare nu a fost încheiat, or, economiile rezultate din acest proces trebuie luate în calcul la elaborarea proiectului. În aceste condiţii, este de aşteptat ca rectificarea să fie efectuată în a doua parte a lunii august, după ce se discută şi cu experţii FMI”, au declarat surse oficiale. Cheltuielile estimate ale bugetului general consolidat au crescut în primul semestru cu 4%, la 95,3 miliarde de lei, iar veniturile au scăzut cu 0,1%, la 77,2 miliarde lei, astfel încât deficitul este de 18,07 miliarde de lei, în limita convenită cu FMI.