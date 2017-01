Rectificarea bugetară a adus Marina pe uscat

Militarii din cadrul Forţelor Navale nu vor mai ieşi pe mare din cauza lipsei fondurilor. Conducerea Ministerului Apărării Naţionale susţine că „rectificarea bugetară din luna aprilie a acestui an a impus un plan de măsuri care a dus la limitarea pregătirii pe mare, compensînd, însă, cu instrucţia şi pregătirea de specialitate cu ajutorul simulatoarelor, la cheu“. Astfel, Forţele Navale au fost nevoite să reducă numărul de zile de instrucţie pe mare a navelor, concomitent cu creşterea numărului de ore de instruire prin simulare a personalului. De asemenea, echipajele au executat misiunile de foc planificate pentru acest an, prin comasarea şedinţelor de tragere în cadrul ieşirilor pe mare. În această situaţie, MApN recunoaşte că „nu a mai fost posibilă instruirea întregului personal la nivelul impus de standardele NATO“. Din cauza acestor rectificări, un exemplu de antrenament de luptă care se va desfăşura prin simulare este cel care se realizează în cadrul exerciţiului de comandament pe hartă „Litoral 09“. Totodată, Statul Major al Forţelor Navale a menţionat că, în limita resurselor financiare alocate, a reuşit să-şi îndeplinească obligaţiile internaţionale faţă de NATO/ UE şi partenerii regionali, prin participarea cu tehnică şi personal doar la exerciţiile majore, precum Cooperative Lion 09, Mcm Livex 09, Jackal Stone 09, dar şi la iniţiativele regionale precum Blackseafor şi Blacksea Partnership. Criza banilor a afectat şi programul de modernizare a fregatelor, dar şi alte achiziţii necesare asigurării inteoperabilităţii cu sistemle NATO. Ofiţerul de Relaţii Publice al Forţelor Navale, lt. cmdr. Ion Burghişan, a declarat că rectificarea nu a afectat major antrenamentul militarilor, avînd în vedere că, pînă în prezent, au fost efectuate toate tragerile din planul de pregătire din acest an.