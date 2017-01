Rectorul UBB a demisionat din funcția de președinte al CNATDCU

18:49:25 / 15 Iunie 2016

persoane /personalități CNATDCU

De ce va mai agitați, SISTEMUL A ÎNVINS ca de fiecare data in Romania deși nu /sau poate s-a respectat ”Listele cuprinzând propunerile comitetelor de selecție pentru componența nominală a CNATDCU vor fi făcute publice în perioada 16 – 20 mai 2016. În acest interval, orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecții și sesizări argumentate către MENCŞ pe adresa cnatdcu@gov.edu.ro.” a apărut “OMENCS nr. 4.106/10.06.2016 privind componența nominală a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare” surprizele sunt cel puțin hilare in Componenta nominala a Consiliului GENERAL conform ordinului 4106/10/06/2016 la nr. 30 apare PROF. DR. SORIN MORARIU …… priviți cum arata rezumatul tezei de abilitare a acestei persoane /personalități de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național/internațional (http://www.usab-tm.ro/utilizatori/universitate/file/2015/doctorat/abilitare/Rezumat%20Abilitare%20Prof%20dr%20Sorin%20Morariu%202015.pdf) + abstracte fără număr, la care doar la 2 abstracte este autor principal (http://www.usab-tm.ro/utilizatori/universitate/file/2015/doctorat/abilitare/Fisa%20indeplinire%20standarde%20minimale%20Morariu%20S%202015.PDF) deci stimate cadre didactice din învățământul universitar doar așa puteți ajunge personalități de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național/internațional care citări, indice hirsch, capitole in cari de prestigiu. recomandarea unui plagiator președintele senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, DARABUS GHEORGHE (http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/2012/06/hotarare-517.pdf) si ATENȚIE vedeți ca ăștia pot ajunge si miniștri sau directori la UEFISCDI sau ANCSI, ca tocmai au participat la o sindrofie la USMV CLUJ, marele fost director de Scoală Doctorala VASILE COZMA si-a măritat copilul… si a trebuit sa dea dreptul pentru numire sau….?