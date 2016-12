Rectorul UMC, Doctor Honoris Causa în Bulgaria

Conducerea Academiei „Nikola Vaptsarov”, din Varna, Bulgaria, conferă, astăzi, titlul de Doctor Honoris Causa rectorului Universităţii Maritime Constanţa (UMC), prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, pentru contribuţia ştiinţifică majoră adusă la dezvoltarea învăţământului superior de marină. „Laudatio” va fi urmat de prelegerea academică „Globalization and the Growing Need for Academic Cooperation - A Center of Excellence in the Black Sea Basin” (Globalizarea şi nevoia de cooperare la nivel academic - un centru de excelenţă în bazinul Mării Negre), conferinţă dedicată intereselor comune de dezvoltare a învăţământului superior de marină, care furnizează forţă de muncă competentă pentru industria maritimă dar şi pentru domeniile conexe acesteia. „Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa constituie materializarea eforturilor făcute de prof. univ. dr. ing. Cornel Panait pentru a promova armonizarea şi integrarea învăţământului superior de marină din ţările riverane bazinului Mării Negre”, a declarat secretarul ştiinţific al senatului UMC, conf. univ. dr. ing. Violeta Ciucur. Ea a adăugat că au fost puse deja bazele pentru constituirea unei noi structuri academice care să cuprindă universităţi de marină reprezentative din România, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Georgia, Turcia. „Scopul acestei asociaţii este de a armoniza curricula universitară, de a creşte rolul învăţământului superior de marină la nivel global, de a înlesni mobilitatea studenţilor şi profesorilor şi de a uniformiza criteriile de certificare a absolvenţilor acestor forme de învăţământ”, a precizat Violeta Ciucur. Piloni ai acestui experiment sunt UMC şi Academia „Nikola Vaptsarov” din Varna.