Recuperare prin hidrokinetoterapie

Copiii cu nevoi speciale din Constanța, fie cu autism, fie cu sindrom Down, retard mintal sau tetrapareză spastică, vor avea acces la o nouă metodă de recuperare. De data aceasta este vorba de hidrokinetoterapie, știut fiind faptul că și ea are rezultate excelente. Proiectul este realizat de către asociația Centrul de Autism „Marea Neagră“, în parteneriat cu Bazinul de înot „Răzvan Florea“, Facultatea de Educație Fizică și Sport din Universitatea ”Ovidius” și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Constanța. Copiii cu nevoi speciale vor beneficia de șendițe de recuperare gratuite. Proiectul are două componente: asigurarea de ședințe de hidrokinetoterapie pentru copiii cu vârsta până la 5 ani, iar pentru copiii cu vârsta între 5 și 9 ani vor fi desfășurate cursuri de inițiere în înot. ”În derularea proiectului va fi implicată o echipă de zece specialiști, formată din psihologi și kinetoterapeuți ce vor lucra individual cu fiecare copil în parte”, potrivit coordonatorului Centrului „Marea Neagră“, psihoterapeut Cristina Gemănaru. Prima ședință va avea loc joi, 26 iunie. Apa utilizată în această terapie este tratată special, este ionizată și purificată, nu conține clor și este supusă unui proces de salinizare.