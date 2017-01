Recurs în interesul legii, pentru articole de Cod Penal legate de delincvenţa juvenilă

Procurorul general Laura Codruţa Kovesi consideră necesară stabilirea unui mod unitar de interpretare a dispoziţiilor legale, aplicabile minorului delincvent, şi a sesizat, ieri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu Recurs în interesul legii pentru reglementări referitoare la suspendarea executării pedepsei de către infractori minori şi în legătură cu care instanţele dau soluţii diferite.

Demersul a fost determinat de necesitatea stabilirii unui mod unitar de interpretare a dispoziţiilor legale, aplicabile minorului delincvent, cu atît mai mult cu cît în România, minorii sînt supuşi unui regim sancţionator specific, în considerarea particularităţilor delincvenţei juvenile, nevoilor de reeducare etc. Sancţionarea minorilor are mai multe reglementări derogatorii de la dreptul comun, una dintre ele referindu-se la calcularea termenului de încercare în situaţia în care minorului i se aplică o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere sau control. Potrivit Ministerului Public, unele instanţe de judecată au aplicat termenul de încercare prevăzut de art. 862 Cod penal, respectiv de la 2 la 5 ani, comparativ cu termenul de la 6 luni pînă la 2 ani, prevăzut de aricolul 110 Cod penal. Procurorul general apreciază că această practică neunitară a instanţelor de judecată a fost determinată de absenţa unei precizări exprese a legiuitorului, referitoare la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau control. Ministerul Public a mai precizat că, din coroborarea dispoziţiilor legale în materie, rezultă că practica instanţelor de judecată care au calculat termenul de încercare al suspendării sub supraveghere sau sub control, conform dispoziţiilor art. 110 Cod Penal (de 6 luni până la 2 ani) susţine interesele minorului prin durata mai scurtă pe care o reprezintă, faţă de interpretarea altor instanţe de judecată, conform căreia se aplică regulile comune de la art. 862 Cod Penal. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urmează să stabilească un termen de soluţionare a recursului în interesul legii formulat de Procurorul General al Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.