Turiştii care au venit în această vară pe litoral au avut posibilitatea să participe la Recycling Fest - Maratonul EveryCanCounts, care a strâns de pe plajele din Mamaia şi Costineşti peste 1,1 tone de doze de aluminiu. Manifestarea s-a desfăşurat pentru al treilea an consecutiv, timp de o săptămâna la Costineşti, în luna iulie, şi timp de 3 zile la Mamaia, în luna august. Turiştii s-au arătat extrem de interesaţi de eveniment şi au acceptat ideea că vara asta fiecare doză reciclată contează. Pentru a atrage turiştii în această campanie, cei de la EveryCanCounts le-au propus turiştilor ca la fiecare 20 de doze reciclate să primească una plină cu bere, băutură răcoritoare sau energizant. Şi cum la Costineşti, berea şi sucul la cutie au fost printre produsele cele mai căutate de turiştii topiţi de căldură, acţiunea celor de la EveryCanCounts a fost un succes. “În primul rând, prin această campanie care se desfăşoară pentru al treilea an consecutiv, am dorit să responsabilizăm turiştii aflaţi pe litoral şi să-i facem să înţeleagă beneficiile pe care le are reciclarea dozelor de aluminiu asupra mediului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL), Cătălin Anton. El a precizat că astfel de acţiuni ar trebui să aibă loc mult mai des în perioada sezonului estival. “În fiecare an, ABADL care a fost partener în acest proiect, adună de pe plajele litoralului românesc tone de deşeuri. Prin astfel de acţiuni sperăm ca turiştii să înveţe că deşeurile pe care le produc nu trebuie aruncate pe plajă”, a spus Anton.