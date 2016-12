Reda Haikal este optimist înaintea debutului său la CVM Tomis

Ultimul jucător transferat de campioana României, Club Volei Municipal Tomis, pentru sezonul 2013-2014 a ajuns luni seară la Constanţa. Pentru universalul egiptean Reda Haikal (22 de ani, 2,00 m înălţime), care a jucat în cariera sa numai la Zamalek Cairo, CVM Tomis este prima echipă din străinătate la care se transferă.

„Este pentru prima oară în cariera mea când voi juca pentru o echipă din Europa şi cred că poate fi un pas important pentru mine. Voi juca în Liga Campionilor, voi putea fi văzut de multă lume şi voi putea acumula multă experienţă. Am avut oferte şi din Slovenia sau Coreea de Sud, mi s-a oferit şi o reînnoire de contract din partea fostului meu club din Egipt, dar am ales Constanţa pentru că este un club serios, bine organizat, pentru că există în lot mulţi jucători experimentaţi şi valoroşi, dar şi pentru că echipa va juca în Liga Campionilor. Cred că pot creşte în valoare la această echipă”, a declarat Haikal, al cărui palmares cuprinde un titlu de campion al Egiptului (2011), patru Cupe ale Egiptului (2008-2011) şi două Cupe ale Campionilor Africii (2009 şi 2012), toate cu Zamalek, plus un titlu de campion al Africii (2011), cu naţionala Egiptului.

Voleibalistul african a sosit luni în România, pe o vreme foarte urâtă, cu temperaturi departe de cele 30 de grade Celsius din ţara natală. „Am aflat de la mai multe persoane din Egipt care au vizitat România că este o ţară frumoasă, cu oameni amabili şi primitori. Prima impresie a fost foarte bună, chiar dacă în aceste zile a plouat foarte tare şi în Bucureşti, şi în Constanţa. Sper să apară şi soarele!”, a spus noul jucător al Tomisului. Haikal are ambiţii mari pentru întâiul său campionat în postura de stranier. „Avem mulţi jucători buni în lot, avem antrenori de valoare şi cred că putem câştiga tot ceea ce se poate câştiga în România, respectiv campionatul şi cupa. Totul însă împreună, ca echipă. Cred că numai împreună putem obţine rezultate foarte bune în acest sezon”, a afirmat Haikal.

El ar putea debuta la CVM Tomis chiar săptămâna aceasta, când noua sa echipă va evolua în turneul organizat de formaţia bulgară CVC Gabrovo, de mâine până sâmbătă (la turneu mai participă echipele Maliye Milli Piyango Ankara şi MOK Djerdap Kladovo). „Luni am depus actele pentru viză la Ambasada Bulgariei din Bucureşti şi aşteptăm un răspuns de acolo. Dacă viza va ieşi în timp util, Haikal ar putea să joace la Gabrovo”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis Constanţa.