Redeschidere de dosar la comandă politică

„În România, normalul nu este normal”. Declaraţia îi aparţine preşedintelui PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, care a dorit astfel să comenteze infirmarea neînceperii urmăririi penale în dosarul privind participarea sa, în vara anului 2009, la o prezentare de modă, unde a îmbrăcat o uniformă Wehrmacht. Apariţia sa pe scenă în acea ţinută a provocat o serie de reacţii în presa naţională şi internaţională, Mazăre afirmând ieri, într-o conferinţă de presă, că „gestul meu a fost interpretat altfel decât mi-aş fi dorit”. „Din acest motiv am luat legătura, la vremea respectivă, cu toate organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale reprezentante ale intereselor israeliene şi mi-am cerut scuze. Acelaşi lucru l-am făcut şi faţă de ambasadorul Israelului şi faţă de oficiali ai Ministerului de Externe din Israel. Aşa se face că directorul adjunct general din Ministerul de Externe al Israelului, Pinhas Avivi, a dat o declaraţie publică în care spune că statul Israel l-a iertat pe Radu Mazăre, lucrurile revenind la normal”, a adăugat Mazăre. El a amintit că doi cetăţeni i-au făcut plângere penală, motiv pentru care „Parchetul Constanţa a instrumentat acest „grav” abuz, această gravă încălcare a legii şi, în ianuarie, s-a dat neînceperea urmăririi penale”. Potrivit primarului, la mijlocul lunii ianuarie s-a schimbat procurorul şef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel şi a fost numită, cu delegare pentru şase luni, Adina Florea. „Gurile rele spun că este cu delegare în acest post până la vară, ţinându-se astfel postul ocupat pentru ca, la vară, la expirarea mandatului lui Deliorga de la CSM, acesta să se reîntoarcă pe funcţie la Constanţa. Adina Florea a fost numită pentru că şi-a asumat promisiunea, aşa cum au făcut şi alţii înainte, că o să-l “facă” pe Mazăre, mai exact că o să îl bage în puşcărie”, a afirmat Mazăre. Primarul a precizat că venirea Adinei Florea la conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel a adus cu sine infirmarea neînceperii urmăririi penale în dosarul prezentării de modă. „S-a redeschis dosarul, şi vajnica procuroare, luptătoare pentru dreptate, a dat şi câteva obiective care trebuie urmărite. Am şi dat cu subsemnatul acum trei zile, cinci pagini în faţa unui poliţist, despre prezentarea de modă şi pasiunile mele extraprofesionale, respectiv moda şi cum am ajuns să fac acea prezentare. Ce este cel mai interesant este că Adina Florea a cerut o comisie rogatorie între România şi Israel, ca să întrebe statul israelian dacă nu cumva s-a simţit lezat de prezentarea de modă pe care am făcut-o eu”, a explicat primarul. El susţine că în condiţiile grele prin care trece România, fără bani pentru profesori, fără bani pentru pensii şi fără bani pentru medicamente, cu un număr tot mai ridicat al jafurilor şi tâlhăriilor, procurorii îşi consumă energia cu astfel de dosare comandate politic, pe banii noştri, ai contribuabililor. Mazăre a mai spus că nu înţelege toată această concentrare de eforturi în condiţiile în care oficialii din Israel au declarat clar că nu au nicio pretenţie, nu au depus nicio plângere şi nu este nicio problemă. „Vreau să le mulţumesc public tuturor organizaţiilor israeliene care au spus că, dacă este nevoie, vin să mă păzească şi să mă apere, să depună depoziţie în faţa românilor care vor să mă bage în puşcărie pentru o prezentare de modă. Asta este ţara noastră, fraţilor!”, a concluzionat Mazăre. În legătură cu redeschiderea acestui dosar am încercat să obţinem şi un punct de vedere al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, Adina Florea, care a declarat să ne adresăm Parchetului pentru un punct de vedere official, de parcă nu ar fi şef la Parchet… La rândul său, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, Luminiţa Poenaru, a afirmat că vom primi un răspuns de la Parchet, cel mai probabil astăzi, după solicitarea oficială pe care am înaintat-o ieri.