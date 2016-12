Redescoperind „Arhitectura Constanţei vechi”

Săptămâna Arhivelor a fost… inaugurată, ieri, în holul Bibliotecii Judeţene (BJ) „Ioan N. Roman”, printr-o expoziţie semnificativă pentru istoria oraşului de la mare, care reflectă devenirea sa arhitectonică după revenirea Dobrogei în graniţele statului român: „Arhitectura Constanţei vechi - mărturii foto-documentare (1878-1918)”.

EVOLUŢIA URBANISTICĂ A CONSTANŢEI, ÎN IMAGINI ŞI PROIECTE „A devenit deja o tradiţie ca în luna mai, instituţia noastră să organizeze acţiuni de promovare a patrimoniului arhivistic naţional. Şi în acest an, am organizat o expoziţie intitulată „Arhitectura Constanţei vechi”, prin intermediul căreia am încercat să surprindem evoluţia urbanistică a Constanţei după 1878, până în 1918”, a spus şeful Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale (SJCAN), dr. Virgil Coman. De altfel, SJCAN este principalul organizator al expoziţiei, evenimentul fiind realizat în colaborare cu Asociaţia Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor „Ovidius”, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” şi Agenţia Groove Hour Constanţa. La eveniment au mai fost prezenţi, pe lângă organizatorii principali - arhiviştii dr. Constantin Cheramidoglu, drd. Nicoleta Grigore, dr. Annemaria Czernak şi gazde - directorul Bibliotecii Judeţene (BJ), Cornelia Pariza, şef serviciu în cadrul BJ, Adriana Gheorghiu, bibliograful Ionel Alexe, şi numeroşi alţi prieteni ai arhivelor.

SALUTĂRI DE LA MARE Pe cele 15 feţe de panouri sunt prezentate publicului larg reproduceri după cărţi poştale ce redau clădiri-simbol ale Constanţei, unele dintre ele însoţite de tradiţionalele şi savuroasele „salutări” de la mare sau de la... băi, printre care una scrisă foarte lizibil: „Dragă Virginica, Iacă am venit şi noi să facem băi de mare. Te sărut, Miţa”. De asemenea, atrage atenţia un plan al oraşului Constanţa, elaborat chiar de inginerul Anghel Saligny, în anul 1904.

Planuri şi imagini ale unor clădiri publice sau particulare, proiecte - cum e cel pentru alimentarea cu apă a oraşului -, autorizaţii şi regulamente de construcţii pot fi admirate, timp de o săptămână, la Biblioteca Judeţeană, de toţi cei interesaţi de istoria şi arhitectura veche a Constanţei.