Rediscutarea cazului Năstase la Cameră are încărcătură politică electorală

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a decis ca discuţia asupra cazului Adrian Năstase să se reia miercurea viitoare în plen. Secretarul Camerei, Sever Voinescu, a afirmat că la şedinţă nu a fost prezent niciun reprezentant al PSD sau UDMR, participînd doar Roberta Anastase, Gheorghe Albu, Ioan Oltean, Sever Voinescu, Dumitru Pardău - PD-L şi Bogdan Olteanu şi Dan Motreanu - PNL. Răspunsul a venit de la viceliderul social-democrat Bogdan Niculescu Duvăz, care a declarat că reprezentanţii PSD nu au participat la şedinţa de ieri în semn de protest faţă de modul în care s-a discutat cazul Năstase în plen, cu o zi în urmă, şi a arătat că acest subiect trebuie discutat în coaliţie: “Cred că este foarte utilă o discuţie foarte serioasă în coaliţie. Pînă nu avem această discuţie, nu avem de ce participa la asemenea mascaradă, care calcă în picioare Constituţia, legile ţării şi instituţiile democratice”. Duvăz a apreciat că preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, “probabil, a primit ordin de la Cotroceni ca să facă un scandal din solicitarea procurorului general al României”, care cere reluarea unui vot în Cameră pe tema începerii urmăririi penale a deputatului Năstase. El a spus că, după ce acest subiect va fi discutat în coaliţie, se va putea vorbi cînd va fi continuată dezbaterea în plenul Camerei. Duvăz nu a dorit să comenteze faptul că Biroul Permanent al Camerei a decis, în absenţa PSD, ca discuţia pe tema solicitării procurorului general privind cazul lui Năstase să continue miercuri în plenul Camerei: “Pînă miercuri mai e cale lungă”. El a ţinut să precizeze că o avertizează pe Roberta Anastase că schimbarea unui preşedinte al Camerei are un precedent, făcînd referire la schimbarea lui Adrian Năstase din acest post, în legislatura trecută. Chestorul Camerei Deputaţilor, Nicolae Bănicioiu, a declarat că a absentat de la şedinţă fiind nemulţumit de faptul că preşedintele Camerei nu a supus la vot, la şedinţa precedentă, propunerile făcute de membrii Biroului în cazul Năstase. La rîndul lor, conservatorii consideră că reluarea discutării în plenul Camerei a cazului Năstase are “încărcătură politică electorală”. Purtătorul de cuvînt al PC, Bogdan Ciucă, a apreciat că pretextul aducerii în dezbatere a acestui subiect este “subţire şi nesustenabil”. Potrivit lui Ciucă, orice jurist ştie că deciziile Curţii Constituţionale nu sînt retroactive şi că nu poate fi reluat un vot dat în Camera Deputaţilor: “Nu sînt avocatul lui Adrian Năstase, nu ştiu ce a făcut, ce a nu făcut. Interesul lui Năstase era ca de ieri tema aceasta să fie închisă. Nu cred că-l avantajează prelungirea acestui subiect. Dar pe noi ne preocupă posibilitatea de a arunca în aer un regulament şi o lege de dragul unui război electoral”. El a precizat că s-ar fi creat pericolul de a se arunca în aer peste 600 de hotărîri ale Camerei Deputaţilor, luate în condiţiile regulamentului la data respectivă. Surse social-democrate au afirmat, ieri, că deputaţii PSD vor să amîne dezbaterea dosarului Năstase pentru sesiunea parlamentară din toamnă. Sursele citate spun că “decizia de a tergiversa rediscutarea singurului dosar al lui Năstase din Parlament are legătură şi cu atacurile preşedintelui la adresa miniştrilor PSD, dar a cîntărit foarte mult şi faptul că raportul pe justiţie se va da în toamnă, şi nu în iulie”.