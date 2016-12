Reducerea CAS vs creşterea salariilor şi pensiilor?

Pedeliştii pomenesc, cu dinţii strânşi, de reducerea CAS în detrimentul majorării salariilor şi a pensiilor, în contextul declaraţiei fostului ministru de Finanţe, Gheorghe Ialomiţianu: „Sigur că trebuie să ne gândim şi la ceea ce s-a întâmplat când s-au redus salariile cu 25%, din care am reuşit să dăm 15%, pentru că avem obligaţia să dăm diferenţa, la fel şi în cazul actualizării pensiilor la rata inflaţiei. Dar, în acelaşi timp trebuie să ne gândim la toţi salariaţii, nu doar cei finanţaţi din veniturile bugetare. Trebuie să ne gândim şi la cei din sectorul privat. Deci scăderea CAS ar fi o variantă mai bună”. Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a anunţat, luni seară, într-un interviu, că \"are în vedere\" scăderea CAS-ului \"sigur pentru angajat, poate şi pentru angajator, într-o marjă de 3 până la 5%\". \"Am în vedere scăderea CAS-ului, sigur pentru angajat, poate şi pentru angajator, într-o marjă de 3 până la 5%, în funcţie de capacitatea noastră de a ne permite aşa ceva, care este o dată internă, ţine de felul în care există bani la buget, şi externă, în funcţie de condiţiile de mediu economic şi financiar\", a explicat Ungureanu. „Vom discuta aceste probleme atunci când avem datele pe primul trimestru. La începutul lunii aprilie vom discuta în funcţie de cifrele pe T1, aceasta este decizia luată în coaliţie”, a spus ministrul Borbely, întrebat dacă UDMR va susţine scăderea CAS sau majorări de salarii şi pensii.