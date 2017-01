Reducerea consumului de carne la două-trei ori pe săptămână ar putea salva, numai în Marea Britanie, circa 45.000 de vieţi pe an, se arată într-un raport al organizaţiei ecologiste Friends of the Earth. Trecerea la o dietă săracă în carne ar salva 31.000 de oameni de la moarte prematură în urma unor complicaţii cardiovasculare, 9.000 de oameni de la bolile de cancer şi 5.000 de accidentele vasculare cerebrale. Expertul în alimentaţie publică Mike Rayner a analizat obiceiurile alimentare ale britanicilor. Autorii raportului nu pledează pentru renunţarea în totalitate la consumul de carne, dar îndeamnă oamenii să reducă aportul de carne în meniu la 210 grame pe săptămână. În prezent, consumul de carne săptămânal este în medie de şapte până la zece porţii a câte 70 grame, potrivit statisticilor realizate în Regatul Unit.