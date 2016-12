Reducerea dependenței de gazul rusesc, un deziderat BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) încearcă să ajute statele din Europa Centrală și de Est să-și diversifice aprovizionarea cu gaze naturale după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a abandonat proiectul South Stream, transmite Bloomberg. BERD se va concentra pe relansarea construcției unui gazoduct între Serbia și Bulgaria, pe care cele două state l-au pus în așteptare până când autoritățile ruse au anunțat că South Stream nu va fi construit, a declarat, luni, președintele BERD, Suma Chakrabarti. “Dacă South Stream nu se va întâmpla, atunci întreaga ordine a proiectelor se va modifica. Vom începe să ne uităm la toate aceste proiecte pentru a vedea dacă sunt viabile din punct de vedere economic. Conducta dintre Serbia și Bulgaria este în fruntea listei”, a declarat Chakrabarti.

Separat, Eustream, compania care operează rețeaua de gazoducte din Slovacia, a propus un proiect denumit Eastring, care prevede construirea unei noi conducte cu o lungime de 570 de kilometri care ar urma să permită transportul de gaze naturale din Europa Occidentală via România spre țările din Balcani. Eustream estimează că proiectul ar costa 750 de milioane de euro și ar putea transporta 20 de miliarde metri cubi de gaze naturale pe an. Liderii statelor din Europa de Est au cerut creșterea cooperării pentru construcția de interconectori de gaze și alte proiecte pentru a pune la punct un coridor nord-sud. Polonia și Croația au decis să-și construiască fiecare un terminal de gaze naturale lichefiate. Rețele de conducte de gaze naturale din Slovacia și Ungaria ar urma să fie interconectate din luna ianuarie 2015, iar Cehia și Polonia intenționează și ele să construiască un interconector. Deși susține eforturile statelor din Europa de Est vizând reducerea dependenței de gazul rusesc, Chakrabarti a apreciat că accentul ar trebui pus pe îmbunătățirea eficienței energetice în regiune. “Europa de Est are nevoie de mai multe proiecte mari, însă credința mea este că o chestiune importantă pe termen lung în acest sector este eficiența energetică. Suntem în continuare regiunea cu cea mai slabă eficiență energetică din lume din cauza moștenirii comunismului și trebuie să schimbăm acest lucru”, a apreciat președintele BERD.

Reamintim că, la începutul acestei luni, președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat că Rusia nu poate continua proiectul South Stream, din cauza opoziției din partea UE. South Stream, ale cărui lucrări au fost lansate în decembrie 2012, ar fi urmat să lege pe un traseu de 3.600 kilometri Rusia de Bulgaria, pentru a se îndrepta apoi spre Europa Centrală, prin Serbia, Ungaria și Slovenia. Gazoductul era prevăzut să aibă o capacitate de 63 de miliarde metri cubi pe an, iar costurile proiectului erau estimate la 40 de miliarde de dolari. BERD, deținută de 64 de țări și două instituții interguvernamentale, susține dezvoltarea economiilor de piață și a democrației. De la începutul activității sale, BERD a investit aproximativ șapte miliarde euro în peste 366 de proiecte în România, mobilizând pentru aceste proiecte peste 14 miliarde euro din alte surse de finanțare.