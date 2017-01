Reducerea indemnizaţiilor pentru copii, discriminatorie!

Mamele care au conceput copii în 2010 dar vor naşte în 2011 ar trebui să primească indemnizaţie de creştere a copilului după vechea formulă. Într-un punct de vedere „consultativ, cu caracter de expertiză”, exprimat la cererea Partidului Conservator, Colegiul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) apreciază că, din moment ce părinţii „au avut în vedere normele legale în vigoare la acea dată” atunci când au decis să facă un copil, modificarea legii între data de concepere şi data naşterii copilului „încalcă principiul egalităţii de tratament sub un dublu aspect”. Mai exact, sunt afectaţi părinţii, pe motiv că „şi-au proiectat viitoarea situaţie familială, respectiv asumarea conceperii unui copil, sub incidenţa unei legi care până la data naşterii copilului a suferit modificări substanţiale sub aspectul drepturilor acordate”. Această categorie de părinţi este tratată diferit de categoria părinţilor care au conceput şi născut copilul sub aceeaşi normă legală. „Dreptul de a beneficia de indemnizaţia de creştere a copilului în formula veche a fost câştigat la momentul conceperii copilului şi ar fi contrar principiilor de drept pierderea unui drept deja câştigat”, se arată în punctul de vedere transmis de CNCD.

MAMELE, ÎNCURAJATE SĂ DEA STATUL ÎN JUDECATĂ. Pe de altă parte, şi copiii concepuţi sub vechea lege, dar născuţi sub incidenţa modificărilor intervenite sunt „afectaţi”, în opinia CNCD, care aminteşte că indemnizaţia este „un drept al copilului, de care beneficiază părintele ce urmează să-l crească”. Purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Moldovan, a declarat, vineri, că PSD încurajează mamele să dea statul în judecată şi să invoce poziţia CNCD în legătură cu ordonanţa privind reducerea duratei concediului maternal şi cuantumul indemnizaţiei. „Am văzut poziţia CNCD privind Ordonanţa de Urgenţă Botiş-Boc prin care este atacat un domeniu sensibil, mămicile şi copiii. Cu siguranţă că Emil Boc nu va ţine cont de această decizie a unei instituţii a statului, creată la cererea Uniunii Europene, dar PSD va încuraja mamele să acţioneze statul în judecată fiindcă această decizie va trage greu la cântar”, a spus el. Moldovan a declarat că PSD este alături de mame şi de copii, fiind totodată împotriva acestei măsuri pe care o consideră „criminală”.