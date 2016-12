Reducerea liniară a salariilor este neconstituţională

Reducerea liniară cu 25% a salariilor în sistemul bugetar este o măsură neconstituţională, întrucât încalcă legea contractelor colective de muncă, astfel că această măsură nu poate fi impusă prin lege, a declarat vineri preşedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu. \"Reducerea liniară a salariilor este o măsură neconstituţională. Există o decizie a Curţii Constituţionale legată de acest lucru de acum un an-un an şi jumătate, (...) care prevede clar că o asemenea decizie nu este valabilă\" , a spus Hossu, după o întâlnire la care au participat cu mai mulţi reprezentanţi ai sindicatelor şi oficiali din Ministerul Finanţelor. El a explicat că reducerea salariilor din sistemul bugetar poate fi realizată numai prin acordul părţilor, şi nu printr-un sistem impus prin legislaţie. În ceea ce priveşte pensiile, Hossu a arătat că mecanismul pe care Guvernul îl are în vedere se referă la o scădere proporţională a punctului de pensie. \"Nu este însă etic, şi am subliniat acest lucru, pentru că în toate ţările în care s-a făcut efort de reducere din cauza situaţiei de criză nu a fost niciunde distribuit liniar, ci întotdeauna s-a distribuit eşalonat, protejând categoriile defavorizate\", a afirmat Hossu. El a menţionat că se caută soluţii pentru a găsi o formulă în care să se demonstreze în scrisoarea către FMI resursele financiare, astfel încât categoriile defavorizate să nu fie afectate. Preşedintele Traian Băsescu a declarat, joi, că nu crede că există vreo şansă ca pensiile să fie reduse diferenţiat, menţionând însă că decizia finală aparţine Guvernului.