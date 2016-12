Reducerea personalului bugetar nu poate fi acceptată de PSD

Purtătorul de cuvînt al PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, a declarat, vineri, că propunerea preşedintelui Traian Băsescu privind reducerile de personal din sectorul bugetar nu poate fi acceptată de social-democraţi. El a adăugat că social-democraţii spun şi acum ceea ce au susţinut la momentul în care au hotărît, “cu o oarecare greutate”, să fie de acord cu negocierea împrumutului cu FMI, pentru că ar fi preferat o discuţie mai amplă cu Comisia Europeană: “Să fi apelat mult mai mult la solidaritatea europeană şi să fi făcut poate mai puţine concesii FMI. Atunci am spus că sîntem de acord cu împrumutul, dar cu condiţia să nu pierdem locuri de muncă şi să încercăm să păstrăm un standard cel puţin egal pentru persoanele cu venituri mici şi medii, astfel încît aceşti oameni să nu sufere direct cele mai grave efecte ale crizei şi, în acelaşi timp, economia românească să nu se contracte”. Duvăz a arătat că, în opinia social-democraţilor, reducerile masive de personal vor avea efecte negative asupra evoluţiei economiei, cheltuieli din fondul de şomaj masive şi o scădere a puterii de cumpărare a celor cu venituri mici şi mijlocii. La rîndul său, senatorul PSD Titus Corlăţean a afirmat că reducerea cheltuielilor este o politică guvernamentală, dar că decizia aparţine coaliţiei şi Guvernului şi nu “tovarăşului Băsescu”, care să traseze “directive”. De asemenea, liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri, că declaraţia lui Băsescu despre reducerea cu 20% a personalului bugetar are “iz electoral”, fiind făcută pentru obţinerea unei păsuiri de la FMI. În opinia lui, “prin această declaraţie, Băsescu recunoaşte eşecul Guvernului în îndeplinirea obiectivului Guvernului de reducere cu 20% a costurilor de personal din administraţia centrală”. În plus, Orban a spus că această declaraţie este “o declaraţie-diversiune, care încearcă să mute atenţia către acest subiect, al reducerii cu 20% a personalului din administraţie, pentru a muta atenţia de la un lucru mult mai grav, spus de experţii FMI şi de care Băsesescu e vinovat, şi anume acela că România va avea o prăbuşire economică în acest an, o creştere economică negativă care va depăşi 8% , iar ţinta de deficit bugetar de 4,6%, în mod evident, nu va putea fi atinsă”. În plus, Orban i-a reproşat lui Băsescu numărul mare de consilieri prezidenţiali, care a crescut de la 2 la 9, şi numărul mare de consilieri de stat, crescut de la 8 la 14, solicitîndu-I, totodată, să-l concedieze pe “primul client politc” al preşedintelui, adică pe Emil Boc. Şi vicepreşedintele PD-L Ioan Oltean a declarat că speră ca Guvernul, “în înţelepciunea lui”, să găsească soluţii pentru reducerea cheltuielilor cu 20% în domeniul bugetar, fără ca personalul să fie afectat. Reacţiile liderilor politici au venit în urma declaraţiilor făcute joi de Traian Băsescu privind nevoia urgentă de trimitere în şomaj a unui “mare număr” de funcţionari din aparatul de stat, care sînt “inutili”, el menţionînd, în acest context, un procent de 20% şi precizînd că Guvernul trebuie să se grăbească în acest sens.