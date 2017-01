Reducerea provizioanelor, nefastă pentru bănci

Reducerea provizioanelor constituite de bănci (sursa constituită pe seama cheltuielilor, pentru acoperirea unei pierderi sau cheltuieli cu caracter probabil - n.r.) cu mai mult de 25% din valoarea garanţiilor ar fi indus un şoc artificial asupra lichidităţii viitoare şi solvabilităţii băncilor, a declarat directorul Direcţiei Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteză. \"În primul rînd, nu am vrut să creăm un şoc artificial, mai ales pe lichiditatea de anul viitor, pentru că ar fi apărut nişte venituri extraordinare în acest an. Ar fi existat o influenţă negativă şi pe partea de solvabilitate. Creşteau semnificativ activele nete ale băncilor, ceea ce presupunea fonduri proprii mai mari. Le-am explicat băncilor şi au înţeles\", a arătat Nicolae Cinteză. Consiliul de Administraţie (CA) al BNR a aprobat regulamentul prin care băncile vor putea reduce cu 25% din valoarea garanţiilor aferente nivelul provizioanelor constituite la creditele cu restanţe peste 90 de zile sau credite pentru care s-au iniţiat proceduri judiciare. BNR precizează că noul cadru de reglementare are ca obiectiv apropierea treptată a reglementărilor naţionale de standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) în ceea ce priveşte regimul garanţiilor aferente creditelor întîrziate la plată de mai mult de 90 zile în procesul de constituire a provizioanelor. Directorul BNR a mai spus că următorul pas îl va reprezenta modificarea regulamentelor în sensul acceptării reflectării profiturilor în fondurile proprii, în prezent fiind regăsite doar pierderile. În prezent, provizioanele eliberate pe baza garanţiilor, deşi se constituie ca venituri şi, ulterior, profituri, nu sînt incluse în fondurile proprii. Pe de altă parte, sumele eliberate cresc activul net al băncii şi duc la o deteriorare a gradului de solvabilitate. Potrivit noului regulament, băncile şi instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul Special vor elabora norme interne de calsificare şi provizionare a creditelor, care trebuie validate de Direcţia de Supraveghere a BNR. Pînă la aprobarea acestui regulament, instituţiile de credit constituiau provizioane pentru întreaga sumă restantă şi dobînzile aferente, fără a putea deduce măcar o parte din garanţiile aferente creditului considerat pierdere. Regulamentul păstrează provizionarea integrală a dobînzilor aferente creditelor încadrate ca pierdere. Teoretic, dacă valoarea garanţiei depăşeşte cu mult principalul de plată al creditului, banca ar putea să constituie un provizion exclusiv pe dobînda neîncasată.