„Reducerea ratelor la credite se aplică din iulie 2014“

Zile grele pentru premierul Victor Ponta. Are Guvern nou, cu miniştri tineri şi lipsiţi de experienţă „de viaţă“, uşor de manipulat de „rechinii“ din mass-media. Noul ministru al Finanţelor, Ioana Petrescu, spre exemplu, a fost dată de pământ de veşnic portocaliul cotidian „Adevărul“, care a titrat că schema fiscală pentru restructurarea creditelor populaţiei va fi modificată şi va intra în vigoare abia în 2016 (şi nu în iulie 2014, aşa cum era prevăzut). Ieri, premierul a ţinut să clarifice lucrurile: „Schema începe la 1 iulie 2014. Ministrul Finanţelor a explicat un lucru care este atât de tehnic încât nu încape în titlul ştirilor. Din vară putem aplica înjumătăţirea ratelor, iar creditul fiscal intră în vigoare din 2016, după doi ani. Asta încerca să spună ministrul, dar nu are cum să facă asta în cuvinte foarte simple. Încearcă şi ea, săraca, ce să facem... eu sunt traducătorul“. Aşadar, în cuvinte chiar şi mai simple, iată ce se va întâmpla - persoanele cu venituri mici şi cu credite la bănci vor beneficia de o înjumătăţire a ratei, timp de doi ani. Ulterior, împrumutul va fi restructurat, însă prelungirea contractului înseamnă rate mai mici (şi, evident, o sumă mai mare de rambursat). În plus, însă, românii vor beneficia şi de un credit fiscal (adică reduceri la taxe etc.).