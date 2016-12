Reducerea TVA la alimente, prețuri mai mici cu 12%

EXEMPLE Taxa pe valoarea adăugată (TVA) s-a redus ieri de la 24 la 9% pentru alimente, băuturi nealcoolice, animale și păsări vii, iar preţurile produselor au scăzut sau ar trebui să scadă cu 12%, marii retaileri anunţând că vor transfera integral diferenţa clienţilor. Spre exemplu, dacă pentru o bucată de caşcaval de 250 grame, cu preţul de 10 lei fără TVA, clienţii plăteau 12,4 lei cu TVA de 24%, de ieri achită 10,9 lei, economisind 1,5 lei. Cota redusă de TVA se va aplica în tot lanţul economic, de la producţie până la vânzare către consumatorul final, de către toţi furnizorii, indiferent dacă sunt producători sau comercianţi. Astfel, dacă un producător agricol vinde fructe unui comerciant, va aplica cota TVA de 9%, la fel ca şi comerciantul atunci când le vinde mai departe, indiferent de destinaţia ulterioară a fructelor: fie că sunt utilizate ca alimente, fie ca materie primă pentru dulceaţă, compoturi sau alcool. În cazul comercializării unor pachete care conţin atât produse alimentare (TVA 9%), cât şi nealimentare (TVA 24%), se va aplica TVA diferenţiată pentru calculul costului final, în măsura în care bunurile pot fi separate; în caz contrar, se aplică TVA de 24%. Și un alt exemplu - dacă un restaurant are și servicii de catering, activitatea nu este considerată prestare de servicii, ci livrare de bunuri, dar se va aplica tot TVA de 9%, inclusiv pentru caserolele și paharele în care sunt servite alimentele sau băuturile nealcoolice.

EFECTE Măsura reducerii TVA la alimente va contribui la creșterea puterii de cumpărare și a potențialului avansului PIB, de la 3 la 4% în 2015, prin impulsionarea consumului și investițiilor, apreciază consilierul pe probleme economice al premierului, Cristian Socol. „De măsură vor beneficia, în primul rând, persoanele cu venituri reduse și cele din clasa de mijloc, care au, în coșul de consum, ponderi între 27 și 90% ale alimentelor și băuturilor nealcoolice. Vorbim despre familiile monoparentale, cu mulți copii, despre pensionari, șomeri, agricultori și persoane cu venituri sub salariul mediu pe economie (adică în jur de 83% dintre salariații români!). Va fi un plus de bunăstare pentru fiecare român“, a spus Socol. În opinia sa, stimulul acordat consumului va conduce implicit și la o ofertă internă mai mare și mai competitivă de produse alimentare, fiind, astfel, „o mână de ajutor pentru sectorul agroalimentar“. Cât despre impactul bugetar, Socol spune că reducerea TVA poate fi suportată fără dificultăți de stat, în condițiile în care, după patru luni, bugetul are un excedent de 7,05 miliarde lei.