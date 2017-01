Reducerea TVA la alimente trece prin stomac

19:41:21 / 01 Iunie 2015

TVA redus in toate unitatile?

Ciudat, azi 01.06 ,am mers intr-un magazin din Manastur/Cluj-Napoca, am cumparat biscuiti cu tva 24%. Am primit bon fiscal, cu 24% TVA! Este normal? Mereu ne plangem ca nu ne ajung banii! Salarul e mic,cheltuielile sunt mari…dar oare facem ceva sa remediem situatia,sau doar ..ne lamentam: