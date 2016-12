Reducerea TVA la alimente va avea efecte imediate

Reducerea TVA la 9% e aprobată și intră cu siguranță în vigoare la 1 iunie, dar va avea sau nu efecte imediate asupra prețurilor? Retailerii spun că da, se jură că iau satârul și fac prețurile praf, însă consiliera pe probleme economice al premierului, Ioana Petrescu, e ceva mai precaută în declarații. „Când am tăiat TVA la pâine, am observat că, în 12 luni, reducerea de preț a fost de circa 10%. Ce-i drept, impactul inițial a fost mai mare, însă prețurile au crescut ulterior. Am estimat o reducere cu 20% a evaziunii din panificație (aproximativ 300 milioane lei) și o creștere cu 18% a producției fiscalizate la pâine, respectiv cu 16% la făină. Acum, în toată piața agroalimentară, evaziunea este foarte mare - circa 9,9 miliarde lei pe an. Credem că se va reduce considerabil“. Petrescu se așteaptă și la o creștere a consumului (cu 0,3 puncte procentuale, în 2015), fapt care va ridica și PIB-ul țării cu circa 0,2 puncte: „Comisia Națională de Prognoză mai apreciază că agenții economici vor crea 20.000 de locuri de muncă până la finele lui 2016. Per ansamblu, reducerea TVA la 9% pentru alimente este o măsură foarte bună. Reducerea cotei generale, de la 24 la 20%, ar fi avut un impact bugetar mai mare. E bine să ai relaxare fiscală, dar ea trebuie făcută în mod precaut“.