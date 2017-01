Reduceri de 50% la mare

Dacă vrei să mergi la sfârşit de săptămână în Antalya, o vacanţă de 6 zile te costă acum 227 de euro. Preţul sejurului a fost redus de la 515 euro şi include biletul de avion pe ruta Bucureşti-Antalya şi retur, taxa de aeroport, transferul de la aeroport la hotel şi înapoi, asigurarea medicală, precum şi cazarea la un hotel de 3 stele din staţiune cu all inclusive! Un sejur de 8 zile în Alanya costă în această perioadă 290 de euro. Preţul vacanţei a fost redus de la 545 de euro şi acoperă de la cheltuielile pentru transport cu avionul, transferul, asigurarea medicală, la cazare la un hotel de 4 stele cu ultra all inclusive. Următoarea plecare către această destinaţie este 13 iunie. Staţiunea Alanya se află pe coasta mediterană a Turciei, la 130 de kilometri de Antalya. Cu aproape 80 de euro poţi merge în weekend în Ipsos (Corfu), cu toate cheltuielile incluse, tariful vacanţei fiind redus de la 158 de euro. În ceea ce priveşte o vacanţă în Albena, aceasta costă 49 de euro. Preţul vacanţei acoperă 3 nopţi cazare cu all inclusive la un hotel de 4 stele din staţiune, dar şi taxa de staţiune. Turiştii care aleg litoralul românesc mai au la dispoziţie două săptămâni pentru a veni la mare prin programul „Mini preţuri de vacanţă - Litoralul pentru toţi”, organizat de Asociaţia Litoral - Delta Dunării şi susţinut exclusiv de agenţiile de turism, în parteneriat cu hotelierii şi reprezentanţii autorităţilor publice locale. Acesta se va desfăşura până pe 14 iunie.