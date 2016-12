Reduceri de până la 40% pentru vacanţa de vară pe litoral

La ediţia de toamnă a Târgului de Turism al României, care începe astăzi, la Romexpo (şi se încheie pe 17 noiembrie), se lansează pachetele turistice de tip “Turbo Early Booking” (program cu reduceri speciale valabile doar până la sfârşitul anului, unde pachetele turistice pot fi mai ieftine cu până la 40-50%), “Early Booking” (programul este valabil până la data de 31 martie, iar discounturile sunt de 30-40%), oferte “First Minute” etc. “Este o premieră pentru litoralul românesc să pregătim, încă din luna noiembrie 2013, sezonul estival 2014. Pachetele turistice speciale pentru vara 2014 se vor lansa în cadrul Târgului de Turism al României, aplicându-se şi discounturi speciale de până la 40%. Pentru un grad sporit de atractivitate, pe litoralul românesc s-au demarat deja proiecte de reabilitare a plajelor, de cosmetizare a staţiunilor şi de dezvoltare a întregii infrastructuri turistice, semn că deja pregătim sezonul estival 2014”, a declarat Corina Martin, preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării. Mai mult, “Asociaţia se pregăteşte să participe la Târgul de Turism din martie 2014, când vom veni cu un stand foarte mare şi un show identic cu cel de anul trecut, la care va participa şi primarul Radu Mazăre. Totodată, la ediţia din martie 2014 vom lansa şi filmul de prezentare a staţiunii Mamaia, pentru care am filmat toată vara lui 2013. Filmul a fost plătit de Asociaţia Litoral din banii obţinuţi din taxa de promovare, la fel cum a fost plătit şi videoclipul Loredanei. Primarul Radu Mazăre nu va apărea în filmul de prezentare a staţiunii, Asociaţia Litoral popunându-i lui Gheorghe Hagi să apară la finalul filmului de prezentare, cu mingea de fotbal în mână, şi să spună “Welcome to Mamaia”. Am considerat că este foarte potrivit pentru promovarea turismului românesc şi a staţiunii Mamaia la nivel naţional şi internaţional”, a mai declarat