Reduceri la asigurarea locuinţelor

Generali Asigurări oferă o reducere de până la 20% a primei de asigurare pentru persoanele care vor să încheie o asigurare a locuinţei - Eurocasa Completă Plus - în funcţie de zona seismică unde se află imobilul asigurat, până pe 30 aprilie, a anunţat, ieri, compania. Produsul Eurocasa Completă Plus presupune o acoperire completă de riscuri, nu are prevăzută franşiză (cu excepţia cutremurului, în zonele de risc) şi nici limită maximă de despăgubire. Poliţa acoperă, printre altele, riscurile de furt prin efracţie, tâlhărie, avarii ale instalaţiilor de apă sau de canalizare ale imobilului, se arată în comunicat. Poliţa acoperă şi riscuri care intră în categoria calamităţilor naturale, precum cutremur, inundaţii/aluviuni, fenomene atmosferice (inclusiv grindină), alunecarea, surparea sau prăbuşirea terenului. „Am dezvoltat pe platforma web, www.generali.ro, o aplicaţie prin care, în maximum un minut, clientul poate afla tariful anual al asigurării propriei locuinţe”, a declarat şefa departamentului de marketing & PR al Generali Asigurari, Daniela Dimitriu. Ea a precizat că un client îşi poate asigura casa împotriva tuturor riscurilor cu 1 leu pe zi, în cazul unui apartament în Bucureşti (seismicitate mare), la o sumă asigurată de 192.100 lei, sau pentru un apartament în Alba Iulia (seismicitate mică), la o sumă asigurată de 215.000 lei.