Reducerile de personal la Transporturi, făcute prin… desfiinţare şi transfer

Cele peste 600 de posturi ce vor fi reduse la unităţile din subordinea Ministerului Transporturilor (MT) vor fi disponibilizate prin desfiinţarea Agenţiei de Sănătate, a unor structuri din subordinea instituţiei şi prin “lichidarea” unei televiziuni. Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a afirmat, sîmbătă, că el a redus schema de personal a ministerului cu peste 20% în urmă cu şase luni. “Eu am făcut reduceri masive de la început. Vorbesc de ministerul în sine, pentru că ministerul are şi unităţile din subordine. Ministerul avea 635 şi eu am făcut nişte reduceri, am schimbat organigrama şi sînt 490. Deci eu am redus cu peste 20%, în februarie, cînd am făcut anumite reorganizări”, a declarat Berceanu. Ministrul afirmă că, o dată cu preluarea Agenţiei de Sănătate a MT, o “unitate exterioară”, se va reduce numărul angajaţilor de la 260, cît numără în prezent, pînă la circa 20-30. “Cred că şi acum mai sînt unele lucruri de făcut şi cu ocazia introducerii Agenţiei de Sănătate a MT, care era o unitate exterioară şi care avea vreo 260 angajaţi. Nu am reuşit, din toate discuţiile pe care le-am avut, să aflu care era activitatea lor. Nici ei nu cred că ştiau foarte bine care era activitatea lor. Probabil că or să rămînă 20-30”, a declarat Berceanu. Ministrul Transporturilor a anunţat, totodată, comasarea Aeroporturilor de la Timişoara şi Arad într-o companie integrată care să se numească “Aeroporturile Banat”. “Am discutat despre unităţi din subordine, cum era Agenţia de Sănătate a MT, despre cele două aeroporturi care se unifică şi se va face o cu totul altă organizare. Mă refer la Băneasa şi Otopeni, inclusiv Aeroportul de la Timişoara sîntem într-un proces de unificare cu Aeroportul de la Arad, într-o companie integrată “Aeroporturile Banat” pentru că sînt foarte apropiate şi e o situaţie de concurenţă incorectă şi neeficientă”, a mai afirmat Berceanu. Potrivit sursei citate, o serie de structuri din cadrul MT vor fi trecute în subordinea Administraţiei Porturilor Constanţa, iar televiziunea Maritime Training Centre Televizion va fi lichidată. “Am mai desfiinţat structuri care vor trece la Administraţia Porturilor Constanţa, Radionav, Agenţia de salvare a vieţii omeneşti pe mare, acea vestită televiziune, căreia îi spunea într-un fel englezesc “Maritime Training Centre Televizion” şi pe care o s-o lichidăm. De aici or să fie cele 600 de persoane disponibilizate”, a mai declarat Berceanu.