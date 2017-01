Reese Witherspoon şi Drew Barrymore, gravide aproape de termen

Gravidă în ultima lună, actriţa americană Reese Witherspoon a făcut o vizită de urgenţă la spital, dar se pare că a fost vorba despre o alarmă falsă şi mai are puţin de aşteptat până să nască. Actriţa în vârstă de 35 de ani a fost dusă la spital în toiul nopţii şi apoi trimisă acasă, pentru ca apoi să revină la spital pe timpul zilei, când a şi fost surprinsă de paparazzi. Prietenii actriţei s-au grăbit să anunţe că atât mămica, cât şi copilul sunt cât se poate de bine. Iniţial, o sursă declarase pentru Radar Online că Reese Witherspoon a fost dusă la spital cu complicaţii şi că pare să nască deja. Conform acestui site, actriţa şi soţul ei, Jim Toth, erau îngrijoraţi de această situaţie, pentru că termenul pentru naştere este la începutul lunii septembrie. Din surse spitaliceşti, presa de peste ocean speculează că vedeta a ales să nască pe cale naturală, când i-o veni sorocul.

O altă gravidă care suscită atenţie este şi actriţa Drew Barrymore. Spre deosebire de Reese Whiterspoon, care se limitează doar la profesia de actriţă şi se dedică familiei, Drew Barrymore este şi o activă femeie de afaceri. Aceasta a fost surprinsă de paparazzi într-o ipostază nu foarte plăcută, atunci când s-a dus cu treburi la o agenţie imobiliară din Beverly Hills, California. Deşi este scuzabil pentru că este gravidă şi se apropie de termen, Drew Barrymore şi-a expus burta de femeie însărcinată purtând un tricou care părea că nu o mai încape şi, în plus, s-a şi descheiat la primul nasture de la pantaloni, pentru a se putea simţi mai confortabil. În vârstă de 37 de ani, Drew Barrymore are multe motive de bucurie. Pe lângă nunta cu Will Kopelman, afacerile sale înfloresc. Actriţa a investit în producţia unui sortiment nou de vin Barrymore 2011 Pinot Grigio, care a ieşit atât de bun încât a fost premiat la Târgul Internaţional de Vin din Franţa, anul acesta. Vinul actriţei este făcut din struguri provenind din vii din podgorii din Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige şi Veneto din Italia şi se comercializează din luna mai, cu 20 de dolari bucata.